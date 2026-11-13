Hương Liên khoe ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới, 'đào tạo' chồng thiếu gia hết ngại ống kính

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Sau đúng một năm làm dâu hào môn, người mẫu Hương Liên vừa khiến dân tình chú ý khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới cùng ông xã Minh Trung. Đi kèm những khoảnh khắc ngọt ngào, cô không quên gửi lời chúc mừng tình yêu bằng tiếng Anh: "Happy 1st wedding anniversary, my love".

Trong bộ ảnh, Hương Liên chọn phong cách nữ tính và thanh lịch với chiếc váy trắng mềm mại cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Đối lập với sự dịu dàng của vợ, Minh Trung xuất hiện lịch lãm trong trang phục tối màu. Điểm khiến netizen bàn tán nhiều nhất chính là sự thay đổi trong phong thái của anh chồng. Nếu trước đây chồng người đẹp khá kín tiếng, ít xuất hiện trước ống kính, thì lần này anh thoải mái thể hiện tình cảm bằng cách nhẹ nhàng ôm và hôn lên trán vợ. Cặp đôi cũng có những khung hình cùng dùng bữa, nhìn nhau tình tứ và vui vẻ tạo dáng trước máy ảnh.

Đáng chú ý là màn tương tác cực mặn mòi của Hương Liên khi một người quen nhận xét ông xã cô nay đã diễn tự nhiên hơn. Nữ người mẫu hài hước đáp lại: "Sau 1 năm huấn luyện phải khác chứ ạ". Việc công khai loạt hình lần này cũng cho thấy sự thoải mái hơn của cả hai, vì trước đó Hương Liên khá hạn chế đăng ảnh chung hay tiết lộ về đời tư của chồng.

Từ 'mỹ nhân nụ cười triệu view' đến nàng dâu hào môn

Hương Liên sinh năm 2002, khởi đầu gây sốt với biệt danh "mỹ nhân nụ cười triệu view" qua các video trên TikTok. Sau đó, cô lấn sân sang làm người mẫu ảnh và tham gia The Face Vietnam 2023 trong đội của huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Dù không tiến vào vòng Chung kết, cô vẫn để lại ấn tượng mạnh nhờ gương mặt thanh tú và ngoại hình nổi bật. Hiện tại, cô tiếp tục hoạt động với vai trò người mẫu, sáng tạo nội dung mạng xã hội và chụp ảnh quảng cáo.

Chuyện tình 'duyên định' nhờ mẹ chồng

Cuộc hôn nhân của Hương Liên và Lê Minh Trung – thiếu gia của một tập đoàn lớn – bắt đầu từ một sự mai mối đầy bất ngờ từ mẹ chồng. Hương Liên từng kể lại rằng chính chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM là nơi cô gặp mẹ của Minh Trung, tạo nên cơ duyên để cô tìm hiểu và nên duyên với anh.

Cột mốc tình yêu của cặp đôi diễn ra nhanh chóng trong năm 2025. Tháng 6/2025, Hương Liên bất ngờ công khai hình ảnh lễ ăn hỏi. Đến tháng 7/2025, cả hai chính thức đăng ký kết hôn. Vào tháng 11/2025, một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức tại Hà Nội với không gian trang trí cầu kỳ bằng hoa tươi, kết hợp hình ảnh hoa sen và tre.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào

Sau khi kết hôn, Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa và những chuyến du lịch cùng chồng. Cuộc sống làm dâu trong một gia đình có điều kiện của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô từng tiết lộ mình được mẹ chồng yêu quý ngay từ lần gặp đầu tiên và hai bên gia đình đều vun vén để cặp đôi đến với nhau.

Hiện tại, bên cạnh việc cập nhật hình ảnh thời trang và những chuyến đi nước ngoài, Hương Liên cho thấy cuộc sống hôn nhân vẫn tràn ngập sự ngọt ngào. Đặc biệt, việc Minh Trung ngày càng cởi mở hơn trước công chúng chính là minh chứng cho sự ảnh hưởng tích cực từ cô vợ người mẫu.