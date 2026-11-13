Thám tử Kiên chính thức trở lại với phần 2: Lời nguyền hoàng kim

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Đạo diễn Victor Vũ vừa chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim". Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của ông sau hai năm kể từ khi phần phim đầu tiên gặt hái thành công. Bộ phim dự kiến sẽ gia nhập đường đua điện ảnh vào dịp Tết Nguyên đán 2027 với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Việt Nam.

Cảm hứng từ văn học và chất trinh thám cổ trang

Phần 2 của "Thám tử Kiên" được xây dựng dựa trên cảm hứng từ tiểu thuyết "Phục Gia truyện" của nhà văn Hồng Thái. Về phong cách, tác phẩm tiếp tục đi theo hướng trinh thám ly kỳ, đậm chất điện ảnh, đồng thời kết hợp khéo léo giữa yếu tố lịch sử và kinh dị.

Theo đánh giá, bộ phim không chỉ là màn tái xuất của vị đạo diễn tài ba mà còn mở ra một hướng đi mới cho thể loại phim trinh thám tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa cổ trang, trinh thám và tâm linh là một thể loại hiếm trên màn ảnh Việt.

Những gương mặt đồng hành

Trong dự án lần này, diễn viên Đinh Ngọc Diệp sẽ đảm nhận vai Hai Mẫn. Đáng chú ý, cô không chỉ là bạn diễn mà còn là bà xã của đạo diễn Victor Vũ.

Nhìn lại sức hút của phần trước

Trước đó, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" thu hút khán giả nhờ sự kết hợp mới lạ giữa yếu tố cổ trang, trinh thám và tâm linh. Phim từng bất ngờ vươn lên vị trí số một trên bảng doanh thu phòng vé Việt, sau nhiều ngày bị "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" áp đảo.

Liệu "Lời nguyền hoàng kim" có tiếp tục tạo nên cú hit doanh thu như phần trước không nhỉ?