Hai anh em sinh đôi cùng cưới hai chị em họ tại Sơn La

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Đoạn video ghi lại đám cưới của hai anh em sinh đôi tại xã Mường É, tỉnh Sơn La đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Điểm khiến mọi người bất ngờ nhất chính là hình ảnh hai chú rể sinh đôi cùng sánh bước với hai cô dâu trên sân khấu. Đặc biệt hơn, hai cô dâu cũng là chị em họ và vốn có mối quan hệ rất thân thiết với nhau.

Câu chuyện 'nhân duyên' lạ lùng này xoay quanh hai cặp đôi người dân tộc Thái: Lò Văn Tươi (sinh năm 2006) kết đôi cùng Cà Thị Nhoan (sinh năm 2007), và Lò Văn Văn (sinh năm 2006) cưới Lò Thị Thiệp (sinh năm 2005). Trong khi Tươi và Văn là anh em sinh đôi trong một gia đình có năm chị em, thì Nhoan và Thiệp lại là chị em họ.

Những cuộc mai mối định mệnh

Cả bốn người đều sinh ra và lớn lên tại bản Há Tốc. Theo chia sẻ của Lò Thị Thiệp, những mối lương duyên này đều do bố mẹ hai bên mai mối.

Cặp đôi đầu tiên là Văn và Thiệp. Hai người quen biết nhau vào năm 2024 thông qua sự kết nối của gia đình. Đến cuối năm đó, lễ ăn hỏi được diễn ra với sính lễ từ nhà trai gồm hai con trâu và vòng vàng. Sau lễ ăn hỏi, anh Văn đã về nhà cô dâu ở rể trong khoảng gần một năm trước khi Thiệp chính thức về nhà chồng làm dâu khi đám cưới tại nhà gái được tổ chức.

Đến năm 2025, lượt tiếp theo là Lò Văn Tươi và Cà Thị Nhoan. Sau khi được bố mẹ hai bên kết nối, thấy tính cách hòa hợp nên hai người nhanh chóng nên duyên. Cặp đôi này cũng tổ chức đám hỏi vào cuối năm 2025 và sau đó tổ chức đám cưới tại nhà gái vào tháng 10 năm 2026.

Đám cưới chung với 150 mâm cỗ

Muốn niềm vui nhân đôi, bố mẹ của Tươi và Văn đã quyết định tổ chức đám cưới chung cho cả hai cặp đôi tại nhà trai vào ngày 3 tháng 11 năm 2026. Gia đình đã chuẩn bị tới 150 mâm cỗ để mời họ hàng và bạn bè thân thiết đến chung vui.

Vì Lò Thị Thiệp đã về nhà chồng từ trước, nên trong ngày cưới chung này, chỉ có anh Tươi đi đón dâu Cà Thị Nhoan. Cũng từ hôm ấy, Nhoan chính thức về làm dâu nhà chồng.

Trên sân khấu, hai cặp đôi cùng với ba bên gia đình đã thực hiện đầy đủ các nghi lễ truyền thống một cách trang trọng, từ cắt bánh cưới, kính rượu cha mẹ cho đến trao quà cưới. Với Thiệp, việc được đứng chung sân khấu và cùng về làm dâu một nhà với người chị em họ thân thiết khiến cô cảm thấy hạnh phúc và gắn bó hơn.

Cuộc sống chung của hai cặp đôi

Hiện tại, cả hai cặp vợ chồng đều đang sống chung tại nhà chồng. Theo chia sẻ, cuộc sống hiện tại diễn ra vui vẻ, hòa thuận và không gặp phải trở ngại hay phức tạp nào, bởi mọi thành viên đều dành sự yêu thương và tôn trọng cho cha mẹ cũng như anh chị em trong nhà.

Tuy nhiên, vợ chồng Lò Văn Văn và Lò Thị Thiệp dự kiến sẽ chuyển ra ở riêng sau vài tháng nữa. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy hài lòng và trân trọng không khí vui vầy, ấm áp mà gia đình đang có hiện nay.