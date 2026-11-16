Khi sao Việt rủ nhau 'đu trend' và khoe con: từ những tư thế khó đến những cột mốc đáng yêu

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Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga vừa khiến dân tình chú ý khi đăng video bắt trend với màn phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong clip, Quỳnh Nga diện một chiếc váy trắng nữ tính, vòng tay qua cổ Việt Anh rồi ngả người ra sau. Để đỡ bạn diễn, Việt Anh đã dùng một chân làm điểm tựa, tạo nên một khoảnh khắc vừa lãng mạn vừa hài hước.

Không chỉ dừng lại ở hành động, Việt Anh còn cực kỳ tự tin khẳng định thử thách này không thể làm khó được mình. Anh dí dỏm viết: Gạt 2 chân anh còn gạt được nữa 1 chân như này. Dăm ba cái content này đừng thách anh. Cần biết là cặp đôi này đã công khai hẹn hò vào tháng 7/2026 sau một thời gian dài làm bạn.

Trong khi đó, Ly Kute cũng khiến fan tự hào khi khoe loạt ảnh con trai Khoai Tây tiếp tục giành giải Chiếc giày vàng ở giải bóng đá thiếu nhi. Những hình ảnh cậu bé hào hứng cầm cúp, đeo huy chương và khoe giấy chứng nhận cho thấy một "nhà vô địch" thực thụ trong lòng bố mẹ. Để ăn mừng thành tích này, bố mẹ đã đưa Khoai Tây đi ăn mừng. Ly Kute xúc động nhắn nhủ con trai rằng ngày chủ nhật này dành trọn cho anh cả.

Một "mẹ bỉm sữa" khác cũng không bỏ qua cơ hội đu trend là diễn viên Thúy Diễm. Cô gây chú ý khi đăng hình con gái Rosie (sinh tháng 10/2026) trong tạo hình “ngựa con” cực kỳ ngộ nghĩnh. Em bé ngủ say với đôi má phúng phính, diện bộ trang phục kỳ lân trong một bức ảnh tông hồng ngọt ngào. Để tăng thêm sự sinh động, Thúy Diễm lồng các dòng chữ “Girl Sài Gòn”, “Size new born”, “4 kí 5” vào hình. Cô hóm hỉnh chia sẻ đây là lúc mẹ bỉm sữa đu trend.

Khánh Thi cũng chia sẻ một hành trình trưởng thành đầy cảm động của con gái Anna với bộ môn khiêu vũ thể thao. Nếu năm 2024, cô bé còn rụt rè, nép sát người thân thì đến năm 2026, Anna đã thay đổi rõ rệt. Tại Cúp Khiêu vũ Thể thao toàn quốc, trong bộ trang phục màu hồng nổi bật, Anna tự tin bước ra sàn đấu và mạnh dạn thể hiện các bước nhảy. Trước sự tiến bộ này, nữ kiện tướng dancesport nhắn nhủ: Ba mẹ vô cùng tự hào về Anna.

Phương Trinh Jolie thì khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh so sánh con gái Mia ngày nhỏ và hiện tại. Từ cô bé nhỏ xíu thường quàng tay ôm mẹ, Mia nay đã là thiếu nữ 14 tuổi với chiều cao 1m70 và ngoại hình xinh xắn. Nữ diễn viên xúc động nhìn lại 14 năm đồng hành, cho rằng không chỉ mẹ nuôi con lớn mà chính con cũng đã cùng mẹ trưởng thành. Thậm chí, hai mẹ con thường xuyên bị nhận nhầm là chị em khi ra đường, khiến cô cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy thời gian trôi nhanh.

Nhật Kim Anh cũng tận dụng cuối tuần để chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên hai con. Nữ diễn viên rạng rỡ bế con gái nhỏ Julia, trong khi con trai lớn Bửu Long ghé sát bên mẹ để chụp ảnh. Hai anh em mặc trang phục màu vàng đồng điệu, tạo nên khung hình đáng yêu với dòng chú thích ngắn gọn: Cuối tuần bên nhau.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 34, Primmy Trương cũng hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc có con trai. Trong ảnh, chồng cô nâng bánh để vợ thổi nến, còn con trai đứng cạnh ngước nhìn mẹ. Người đẹp viết rằng một năm nữa trôi qua, vài nếp nhăn thêm, hy vọng một chút khôn ngoan hơn và chắc chắn là rất biết ơn.

Cuối cùng là câu chuyện đầy cảm hứng từ diễn viên Hương Giang khi cô và chồng cùng hoàn thành cuộc đua Ironman tại Phú Quốc. Dù một cánh tay bị phù nề, nặng trĩu và khó cử động, chồng cô vẫn về đích với thành tích 8 giờ 3 phút 31 giây. Hương Giang bày tỏ sự xúc động và tự hào trước bản lĩnh, sự bền bỉ của chồng, đồng thời cho rằng hạnh phúc là khi có nhau trên những hành trình vượt qua giới hạn của chính mình.