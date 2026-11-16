Diễm Hương chi gần 20 tỷ mở quán phở tại Canada

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Diễm Hương cùng chồng là David Liêu gây dựng một quán phở nằm trên con phố sầm uất tại Vancouver. Hiện tại, quán đã treo bảng hiệu nhưng vẫn chưa chính thức hoạt động vì Diễm Hương đang chờ ngày đẹp để khai trương. Dự kiến, tiệm phở này sẽ phục vụ khách 24 giờ mỗi ngày.

Tổng chi phí đầu tư cho quán đã chạm ngưỡng một triệu CAD (gần 20 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm chi phí thuê mặt bằng, sửa chữa, mua sắm đồ dùng, trả lương nhân công và nhập nguyên liệu. Riêng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng đã tiêu tốn vài chục nghìn CAD, tương đương hàng trăm triệu đồng. Tuy con số nghe có vẻ lớn, nhưng Diễm Hương đánh giá với mức chi phí tại Canada thì quy mô quán của cô chỉ ở mức vừa phải.

Chấp nhận thử thách dù thị trường 'đỏ lửa'

Trước khi quyết định mở quán, Diễm Hương đã tìm hiểu kỹ thị trường và biết rằng ngành nhà hàng tại Canada đang rất khó khăn. Theo số liệu từ Hiệp hội Nhà hàng Canada, cứ 10 cơ sở ăn uống thì có khoảng bốn nơi đang trong tình trạng lỗ hoặc chỉ hòa vốn. Thậm chí, các nghiên cứu dự báo trong năm nay, số lượng nhà hàng đóng cửa sẽ nhiều hơn số mở mới hàng nghìn cơ sở, đặc biệt là những quán độc lập quy mô vừa.

Tại các thành phố lớn như Toronto hay Vancouver, gánh nặng lớn nhất đối với các chủ quán chính là tiền thuê mặt bằng, bảo hiểm và lương nhân viên. Dù biết rõ những rủi ro này, Diễm Hương vẫn quyết định dấn thân vì muốn có công việc riêng, tự chủ kinh tế gia đình và tìm hướng kinh doanh lâu dài tại nơi định cư mới. Cô khẳng định một khi đã chọn con đường nào thì sẽ đi đến cùng, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ người thân.

Những khó khăn khi khởi nghiệp tại nước ngoài

Quá trình khởi nghiệp không hề màu hồng khi Diễm Hương gặp nhiều rắc rối ngay từ khâu thủ tục hành chính. Tại Vancouver, một nhà hàng mới phải đối mặt với một loạt yêu cầu khắt khe: từ giấy phép kinh doanh (cần thẩm định y tế, phòng cháy), giấy phép xây dựng khi sửa chữa mặt bằng, cho đến giấy phép treo bảng hiệu và giấy phép vận hành do cơ quan y tế cấp sau khi kiểm tra thực tế và duyệt bản vẽ.

Đi kèm với đó là áp lực tài chính. Dù có chồng hỗ trợ, Diễm Hương vẫn cảm thấy bối rối trong nhiều công đoạn. Cô phải tính toán chi li, vừa muốn đầu tư hoành tráng nhưng cũng phải co kéo để đảm bảo chất lượng mà vẫn phù hợp với khả năng tài chính của hai vợ chồng.

Khó khăn nhất chính là khâu vận hành. Diễm Hương chia sẻ rằng việc bán đồ ăn thì ổn, nhưng vận hành lại rất tốn kém và mệt mỏi. Việc xây dựng thực đơn, tìm nguồn cung thực phẩm, định hình công thức nấu và hoàn thiện quy trình đào tạo nhân viên tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vì chồng vẫn đang làm việc tại một hãng xe hơi nên Diễm Hương là người quản lý chính, trực tiếp giám sát và chịu trách nhiệm mọi việc, dẫn đến áp lực rất lớn.

Hỗ trợ từ gia đình và hành trình hiện thực hóa ước mơ

Để đưa "đứa con tinh thần" này thành hình, vợ chồng Diễm Hương đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ bố mẹ cô. Theo David Liêu, bố mẹ vợ sang hỗ trợ trong suốt hành trình từ lúc tìm mặt bằng đến khi treo bảng hiệu, và bố mẹ Diễm Hương cũng giúp vợ chồng cô cúng kiếng. Khi mọi việc xong xuôi, ông bà về Việt Nam, khiến David Liêu cảm thấy tiếc nuối vì ông bà không kịp chứng kiến ngày khai trương.

Sau một thời gian dài vất vả vừa làm vừa học hỏi, hiện tại Diễm Hương đang dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp việc nhà và giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho nhịp sống bận rộn khi quán chính thức đi vào hoạt động.

CONTEXT: Diễm Hương là Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, từng lọt top 14 Miss Earth 2010 và thi Miss Universe 2012. Cô sang Canada định cư từ cuối tháng 10/2023, làm nghề bán hàng trực tuyến và phun xăm. Tháng 1/2024, cô kết hôn với David Liêu và đón con trai thứ hai, bé Lucas, vào tháng 11/2025.