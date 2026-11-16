Lê Tứ và Quế Trân 'gây bão' với vở cải lương Tiếng hò sông Hậu tại Cần Thơ

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Tối 15-11, Nhà biểu diễn Trung tâm văn hóa, nghệ thuật thành phố Cần Thơ trở nên náo nhiệt khi đông đảo khán giả đổ về thưởng thức vở cải lương Tiếng hò sông Hậu. Sự góp mặt của hai nghệ sĩ Lê Tứ và Quế Trân đã tạo nên sức hút cực lớn, khiến vở diễn phải diễn hai suất vào ngày 15-11 và 24-11.

Đây là một dấu mốc đặc biệt vì dù từng cộng tác trong các chương trình văn nghệ tổng hợp của nghệ sĩ Tây Đô, nhưng đây mới là lần đầu tiên Lê Tứ và Quế Trân hợp tác diễn trọn một vở cùng đoàn.

Niềm hạnh phúc của những người con xứ sở

Vở Tiếng hò sông Hậu được dàn dựng tại Cần Thơ nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo ông Diệp Tính, người phụ trách đoàn, mục tiêu của lãnh đạo là tìm kiếm một kịch bản nói về Cần Thơ và quy tụ những người con của vùng đất này cùng thực hiện. Vì vậy, có thể nói chính những người Cần Thơ đã cùng nhau tạo nên vở diễn đặc biệt này.

Quế Trân, trong vai cô Lài, chia sẻ cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì sự chu đáo, ưu tiên từ anh Diệp Tính cũng như các nghệ sĩ trong đoàn. Dù việc tập luyện cùng anh em nghệ sĩ tỉnh có chút cực nhọc vì phải mất thời gian chạy đi chạy lại, nhưng sự ấm áp của mọi người đã khiến cô quên hết mệt mỏi. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quế Trân được diễn tuồng Tiếng hò sông Hậu, nên cô càng cảm thấy xúc động hơn trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với Lê Tứ, việc hóa thân thành nhân vật Thừa lần này là lần thứ ba anh đảm nhận vai diễn này trong ba bản dựng khác nhau. Anh coi đây là một trải nghiệm đặc biệt và cảm thấy mình không phải vất vả cho vai diễn mà như đang sống cùng nhân vật. Điều này gắn liền với niềm đam mê cải lương đã nuôi dưỡng anh từ năm 10, 11 tuổi. Lê Tứ còn chia sẻ về mặt tâm linh rằng, vì xem cố nghệ sĩ Giang Châu là sư phụ và luôn mê mẩn vai Thừa của cố nghệ sĩ, nên anh nghĩ có lẽ Giang Châu đã trao lại vai diễn này cho mình.

Sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại

Vở diễn dựa trên kịch bản nổi tiếng của soạn giả Điêu Huyền, một người con của đất Cần Thơ. Một chi tiết đầy ý nghĩa là ngày diễn 15-11 cũng chính là ngày giỗ của soạn giả. Trước giờ lên đèn, Đoàn cải lương Tây Đô đã chuẩn bị mâm cơm cúng giỗ để các lãnh đạo và nghệ sĩ thắp nhang tưởng nhớ ông.

Người cầm trịch cho bản dựng lần này là tiến sĩ Lê Nguyên Đạt, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và cũng là người Cần Thơ. Ông Đạt thừa nhận bản thân cảm thấy áp lực và lo lắng không biết có thể làm đúng tinh thần mà tác giả gửi gắm hay không. Để giải quyết điều này, ông quyết định đi theo hai hướng: vừa giữ bản sắc của vở, vừa đưa vào tính đương đại của cải lương ngày nay.

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt đã ứng dụng màn hình Gauze vào nhiều phân cảnh. Kỹ thuật này không chỉ mở rộng không gian, tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn – điển hình như cảnh cô Lài mơ về nhân vật Chơn khi bị đi tù ở Côn Đảo – mà còn mang đến một phong cách mới mẻ so với các bản dựng trước đó. Theo ông Diệp Tính, kịch bản đã ăn sâu vào tâm trí người xem nên ê kíp chọn cách dàn dựng mới mẻ để thu hút khán giả trẻ. Đạo diễn Đạt cho rằng thông điệp, giá trị của vở vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi hoàn thành hai suất diễn, lãnh đạo đoàn dự kiến sẽ lên kế hoạch đưa vở đi biểu diễn tại các địa phương vốn xuất hiện trong tác phẩm để phục vụ bà con.