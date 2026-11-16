Hoàng Mèo: Từ anh chàng xếp ghế hậu trường đến diễn viên phim trăm tỷ và những cú 'ngã' tiền tỷ

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Hoàng Mèo, tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, sinh năm 1982, là một cái tên không quá xa lạ với những ai mê sân khấu hài miền Nam. Anh không chỉ xuất hiện với vai trò diễn viên mà còn lấn sân sang đạo diễn, sản xuất phim và kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn vào những thành công hiện tại, ít ai biết hành trình chạm đến ánh đèn sân khấu của anh từng đầy rẫy những khó khăn và cả những lần 'vấp ngã' đau đớn về tài chính.

Từ 'con mèo' trong bài tập diễn xuất đến hậu đài sân khấu

Niềm đam mê nghệ thuật của Hoàng Mèo bắt đầu từ sớm tại Nhà Thiếu nhi Tân Bình, TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh quyết tâm thi vào trường sân khấu dù không được gia đình ủng hộ. Những ngày đầu vào nghề, anh cùng Tiết Cương và Tô Hòa Thuận lập nhóm hài biểu diễn tại nhiều sân khấu ở TP.HCM. Để trang trải cuộc sống, anh còn làm DJ tại một quán bar ở Long An, chấp nhận việc phải di chuyển liên tục giữa hai địa phương.

Bước ngoặt lớn nhất là khi anh gia nhập sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Tại đây, Hoàng Mèo đảm nhận nhiều việc phía sau cánh gà như nhắc tuồng, xếp ghế, chỉnh nhạc và làm phụ đạo diễn. Chính những trải nghiệm 'lăn lộn' ở hậu trường này đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm quý báu về tổ chức biểu diễn, tạo tiền đề để sau này anh tự tin chuyển sang làm đạo diễn và sản xuất.

Một chi tiết khá hài hước là nghệ danh Hoàng Mèo. Trong một bài tập diễn xuất thời sinh viên, anh chọn hóa thân thành con hổ, nhưng giảng viên là nghệ sĩ Công Ninh lại nhận xét anh diễn giống mèo hơn. Từ một lời trêu đùa của thầy và bạn bè, cái tên Hoàng Mèo theo anh từ giảng đường lên đến sân khấu và trở thành thương hiệu gắn liền với anh suốt nhiều năm.

Tham vọng thoát mác hài và những dự án điện ảnh

Sau thời gian dài gắn bó với sân khấu, Hoàng Mèo bắt đầu ghi dấu ấn trong truyền hình và điện ảnh. Anh góp mặt trong hàng loạt phim ăn khách như Bố già, Nhà bà Nữ, Lật mặt: Nhà có khách, Chị Mười Ba, Quỷ nhập tràng và Bộ tứ báo thủ. Dù không phải gương mặt thường xuyên đảm nhận vai chính, anh vẫn tạo được nét riêng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, đặc biệt là những nhân vật hài hước. Một ví dụ điển hình là vai Hoàng hí hửng trong Thế giới ngầm, vốn phát triển từ một sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Hồ Việt Trung.

Tuy nhiên, Hoàng Mèo không muốn bị đóng khung trong những vai gây cười. Anh từng bày tỏ mong muốn được thử thách với những vai phản diện có tâm lý phức tạp hoặc thậm chí là những nhân vật tàn bạo. Theo anh, chính kinh nghiệm diễn hài là nền tảng giúp diễn viên rèn luyện khả năng chuyển đổi cảm xúc linh hoạt để đóng nhiều loại vai khác nhau.

Ngoài diễn xuất, anh còn là đạo diễn cho nhiều liveshow và chương trình ca nhạc của các tên tuổi lớn như Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly. Anh cũng từng hướng dẫn diễn xuất cho những nghệ sĩ trẻ mà sau này khán giả biết đến như Tiến Luật và Lê Nam.

Cú ngã tiền tỷ khi làm bầu show và kinh doanh

Trái ngược với sự hanh thông trong nghệ thuật, mảng kinh doanh và sản xuất lại là nơi Hoàng Mèo nếm trái đắng. Năm 2017, anh cùng vợ lúc đó là diễn viên Đại Ngọc Trâm mở sân khấu kịch Rubik tại TP.HCM với mục tiêu phục vụ khán giả nhỏ tuổi. Thế nhưng, áp lực từ chi phí mặt bằng, nhân sự và vận hành đã khiến sân khấu này phải đóng cửa.

Hoàng Mèo từng chia sẻ về nỗi khổ khi làm bầu show: không chỉ lo nội dung mà còn phải gánh vác mọi thứ từ bán vé, quảng cáo đến chi phí ăn ở cho cả đoàn. Không dừng lại ở đó, anh lấn sân sang mở quán cà phê, bán bánh ngọt và quần áo nhưng tất cả đều không thành công. Hệ quả là anh thua lỗ nhiều tỷ đồng, nợ ngân hàng chồng chất và phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đến năm 2023, anh quay lại với vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong phim chiếu mạng Tiểu thư và ba đầu gấu. Dự án này đạt kết quả khá tích cực với hơn một triệu lượt xem sau bốn ngày công chiếu tập đầu. Anh chia sẻ muốn bắt đầu từ những dự án quy mô vừa phải để tích lũy kinh nghiệm trước khi hướng tới những tác phẩm điện ảnh lớn hơn.

Cuộc hôn nhân 11 năm khép lại trong lặng lẽ

Chuyện tình cảm của Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm cũng từng là tâm điểm chú ý. Hai người quen nhau tại sân khấu Nụ Cười Mới, yêu nhau sáu năm rồi kết hôn vào năm 2010 và có hai con chung. Từng là cặp đôi đồng hành trong cả công việc lẫn đời sống, nhưng đến tháng 4/2023, Hoàng Mèo xác nhận họ đã ly hôn từ năm 2020.

Anh cho biết nguyên nhân đến từ những bất đồng trong lối sống, cách ứng xử và áp lực gia đình. Trong một chương trình phát sóng năm 2023, Hoàng Mèo cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân có phần ham chơi, chủ quan trong chuyện tiền bạc và chưa quan tâm đầy đủ đến gia đình.