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Thay vì xuất hiện trên màn ảnh, Phương Oanh hiện nay lại gắn liền với hình ảnh trong căn bếp. Những video chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và trình bày mâm cơm gia đình đã trở thành nội dung chủ đạo trên trang cá nhân của cô. Sức hút của những clip này không hề nhỏ khi nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, thậm chí có những clip tiến sát mốc 10 triệu lượt xem, chứng minh nữ diễn viên vẫn có khả năng thu hút công chúng dù không có phim mới.

Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc với các vai diễn trong Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân. Năm 2025, cô tái xuất với vai Mỹ Anh trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc vào tháng 11/2025, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án truyền hình hay vai diễn mới nào. Chính trong khoảng lặng sự nghiệp này, căn bếp đã trở thành nơi giúp cô duy trì kết nối với khán giả.

Cú hích từ lời thách thức 10 tỷ đồng

Ít ai ngờ rằng, chính một vụ tranh cãi nảy lửa lại góp phần đưa căn bếp trở thành thương hiệu của Phương Oanh. Trước đó, một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ các video nấu ăn của cô là dàn dựng để câu tương tác và có ê-kíp đứng sau hỗ trợ.

Phản ứng trước những nghi vấn này, Phương Oanh đã đưa ra lời thách thức gây xôn xao: treo thưởng 10 tỷ đồng cho bất cứ ai đưa ra được bằng chứng cô thuê ê-kíp nấu ăn. Để làm rõ sự việc, cô thậm chí trích xuất camera để chứng minh mình tự tay chuẩn bị mọi món ăn. Từ một cuộc tranh luận căng thẳng, câu chuyện 10 tỷ đồng vô tình trở thành chất liệu khiến khán giả tò mò và quan tâm hơn đến những hoạt động trong bếp của nữ diễn diễn viên.

Xây dựng hình ảnh đời thường qua series Bếp nàng Ỉn

Sau những ồn ào, người xem bắt đầu theo dõi Phương Oanh không chỉ vì tò mò mà còn vì sự quan tâm đến cách cô bày biện món ăn và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Nữ diễn diễn viên cũng thành thật chia sẻ rằng không phải lần nào vào bếp cũng thành công ngay mà có những món cô phải thử nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Đến tháng 10/2026, series Bếp nàng Ỉn tiếp tục ra mắt và thu hút sự chú ý lớn với nhiều video giới thiệu món ăn đạt lượt xem rất cao. Có thể thấy, lời thách thức 10 tỷ đồng trước đây không phải là yếu tố duy nhất, nhưng nó đã tạo tiền đề để hình ảnh căn bếp được lan tỏa rộng rãi hơn.

Trong bối cảnh chưa có dự án phim mới sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, những nội dung này giúp tên tuổi của Phương Oanh không bị rơi vào khoảng lặng quá dài. Dù căn bếp chưa thể thay thế hoàn toàn màn ảnh, nhưng rõ ràng nó đang là công cụ hiệu quả để cô giữ vững sự hiện diện trước công chúng.