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Một bức thư ngắn với câu hỏi "Không biết chị còn nhớ em không" đã thay đổi hoàn toàn định hướng nghề nghiệp của Nguyễn Hoài Đảm. Từ một cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia, anh đã trở thành MC, BTV của VTV và hiện đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025 đến 2030.

Cú “đặt cược” táo bạo vào năm 2012

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007, khi Nguyễn Hoài Đảm tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 8 và dừng chân ở cuộc thi quý. Sau đó, anh sang Nga du học chuyên ngành truyền hình. Đến năm 2012, chỉ vài tháng sau khi về nước, anh Đảm quyết định thực hiện một bước đi khá mạo hiểm.

Ngày 5/10/2012, anh gửi email cho MC Tùng Chi - người đã dẫn dắt chương trình Olympia trong mùa thi của anh 5 năm trước đó. Trong thư, anh giới thiệu lại bản thân là thí sinh năm thứ 8, chia sẻ về việc đang theo học ngành truyền hình và bày tỏ mong muốn được cộng tác trong các chương trình chị thực hiện, đặc biệt là Đường Lên Đỉnh Olympia.

Với một MC nổi tiếng, việc nhận được hồi âm cho một bức thư từ người quen cũ không phải là điều chắc chắn. Thế nhưng, chỉ 5 ngày sau, MC Tùng Chi đã trả lời và hẹn anh đến gặp mặt.

Từ học việc đến vị trí Bí thư Đoàn VTV

Sau buổi gặp gỡ định mệnh đó, Nguyễn Hoài Đảm được nhận vào học việc. Anh bắt đầu cộng tác với VTV3 thông qua hai chương trình là Ai Là Triệu Phú và Cà Phê Sáng với VTV3. Lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình của anh là một đúp dẫn hiện trường trong chương trình Cà Phê Sáng với VTV3.

Theo thời gian, anh dần khẳng định vị trí MC, BTV của VTV. Trước khi gắn bó chính thức với đài truyền hình quốc gia, anh cũng từng có thời gian dẫn chương trình tại VTC và VTVcab. Sự nghiệp của anh tiếp tục ghi dấu mốc mới vào ngày 31/10/2025, khi anh được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025 đến 2030 tại Đại hội Đoàn VTV lần thứ VIII, sau thời gian giữ chức Phó Bí thư thường trực khóa trước.

Sự “gieo duyên” hai lần từ Olympia

Nhìn lại chặng đường đã qua, BTV Nguyễn Hoài Đảm cho rằng MC Tùng Chi, chương trình Olympia và VTV3 đã “gieo duyên” cho anh hai lần. Lần thứ nhất là khi anh đứng trên sân khấu Olympia với tư cách một thí sinh, và lần thứ hai chính là bức email được hồi âm năm 2012.

Trong khi đó, MC Tùng Chi cũng vừa rời VTV sau 29 năm gắn bó. Trong mắt khán giả, chị là "người phụ nữ thép" của VTV nói chung và Đường Lên Đỉnh Olympia nói riêng. Từ bức thư ấy, BTV Nguyễn Hoài Đảm đã có cơ hội theo đuổi nghề mình yêu thích.

Đúng là đôi khi chỉ cần một chút chủ động và gặp đúng người sẵn sàng mở lòng, cuộc đời có thể sang một trang hoàn toàn mới. Còn bạn, bạn có dám gửi một email "liều" như vậy không?