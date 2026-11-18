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Đêm nhạc Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường sẽ diễn ra vào tối 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên năm gương mặt đình đám của dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng là Tiến sĩ Anh Thơ, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lan Anh và ca sĩ Trọng Tấn cùng đứng chung một sân khấu lớn. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần mà còn mở ra tham vọng xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên, nơi mỗi mùa diễn sẽ khai thác một lát cắt riêng về lịch sử, quê hương và con người Việt Nam để đối thoại với công chúng trẻ.

Nhóm nghệ sĩ này từng là những học trò của NSND Thanh Hoa. Tại buổi họp báo, NSND Thanh Hoa không giấu được niềm tự hào và xúc động khi thấy những cô cậu học trò rụt rè năm nào giờ đã trở thành những ngôi sao lớn và giảng viên thanh nhạc, góp phần lan tỏa di sản âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Từ những ngày chạy show 50.000 đồng đến sân khấu quốc gia

Ý tưởng về đêm diễn chung đã được ấp ủ từ lâu, nhưng chính Anh Thơ là người thúc giục đồng nghiệp "làm ngay kẻo già" để dự án chính thức thành hình.

Nhìn lại hành trình 30 năm, các nghệ sĩ không khỏi bồi hồi về thời sinh viên U20 chập chững vào nghề. Ca sĩ Lan Anh nhớ lại những ngày ở ký túc xá được Anh Thơ nấu cá kho nghệ, hay những buổi tối đạp chiếc xe mini Trung Quốc màu đỏ, mặc áo dài đi diễn tại các tụ điểm sinh viên với mức cát-sê chỉ từ 50.000 đến 70.000 đồng. Cô cũng kể kỷ niệm đi nhờ chiếc xe máy Cup 82 của Trọng Tấn – người đầu tiên trong nhóm mua được xe để đi diễn tại 51 Trần Hưng Đạo.

Trong khi đó, Việt Hoàn tự nhận mình là "em út" về tuổi nghề. Năm 1997, anh được NSND Lê Dung dìu dắt lên học đại học, lúc này bốn người em còn lại đều đã là những thủ khoa xuất sắc. Dù đã bước sang tuổi U60, Việt Hoàn vẫn khẳng định tinh thần mình chỉ như chàng trai 21 tuổi để hòa cùng ngọn lửa thanh xuân của đêm nhạc. Về phía Đăng Dương, nam nghệ sĩ nhấn mạnh tình bạn bền chặt hàng chục năm qua, nơi dù mỗi người theo đuổi một nhánh riêng từ nhạc đỏ, dân gian đến thính phòng cổ điển, họ vẫn gặp nhau ở tình yêu mãnh liệt dành cho những ca khúc đi cùng năm tháng.

Chiến lược "trẻ hóa" nhạc đỏ

Để tránh việc biến sân khấu thành một cuộc thi phô diễn kỹ thuật, hai giám đốc âm nhạc là Thanh Phương và Lưu Hà An đã phải tính toán kỹ lưỡng để hòa quyện năm giọng ca nội lực và cá tính. Nhạc sĩ Lưu Hà An chia sẻ kỷ niệm năm 2004, khi từng rời xa âm nhạc hơn năm năm và suýt làm đại lý sữa, chính lời mời chơi piano tại quán nhạc của NSND Thanh Hoa đã kéo anh quay lại với nghệ thuật.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang, người đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, cho biết sẽ tiết chế tối đa các kỹ xảo phô trương. Thay vào đó, không gian sẽ được nhường trọn cho ban nhạc lớn và giọng hát live. Để đáp ứng thị hiếu khán giả hiện đại, đạo diễn sẽ đan cài các màn giao lưu, kể chuyện và tái hiện kỷ niệm đời thường ngay trên sân khấu.

Theo ca sĩ Anh Thơ, cái tên Lửa tuổi 20 gợi nhắc về nhiệt huyết thuở ban đầu khi các nghệ sĩ trẻ bước lên sân khấu với tất cả niềm tin và đam mê. Dù diện mạo thay đổi theo thời gian, nhưng ngọn lửa nghề vẫn vẹn nguyên. Với sự cộng hưởng của năm giọng ca vàng, đêm nhạc được kỳ vọng sẽ kết nối ký ức thanh xuân với cảm xúc thời đại mới thông qua những giai điệu về người mẹ, người lính và quê hương đất nước.

Nghe kể về thời cát-sê 50k mà thấy quý giá ghê, không biết giờ các sao nhạc đỏ có còn giữ thói quen đạp xe mini đi diễn không nhỉ?