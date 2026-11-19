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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, VietNamNet giới thiệu loạt bài vinh danh những người thầy đặc biệt.

Đó là PGS.TS Nguyễn Huy Phương – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS.NSƯT Bùi Như Lai – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và NSND Quốc Hưng – Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Dù xuất phát điểm khác nhau, từ người chinh phục phím đàn piano, người thăng hoa với các vai diễn cho đến người chinh phục khán giả bằng giọng hát, nhưng cả ba đều chung một sứ mệnh là chắp cánh cho những tài năng tương lai.