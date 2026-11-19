Giải trí

Sắp tới, vào tối 24-11, Sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Đây là sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian và dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Đối với Hương Tràm, việc được đứng trên một sân khấu tầm vóc quốc gia vào một dịp ý nghĩa như vậy mang lại cảm giác vinh dự, tự hào và có chút bồi hồi. Nữ ca sĩ cho rằng âm nhạc trong chương trình này không đơn thuần là trình diễn, mà là một cuộc hội ngộ để tôn vinh bản sắc dân tộc. Chính vì thế, cô xem đây vừa là niềm hạnh phúc, vừa là trách nhiệm để chuẩn bị những tiết mục thật chỉn chu nhằm chạm đến trái tim công chúng.

Văn hóa là điểm tựa cho nghệ sĩ trẻ

Khi nói về thông điệp "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp", Hương Tràm ví văn hóa như một ngọn hải đăng, là điểm tựa cho tâm hồn người Việt dù có hội nhập sâu rộng đến đâu. Cô tin rằng khi nhận ra cội nguồn chung, mọi thế hệ và vùng miền sẽ tự khắc hòa chung một nhịp đập.

Trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu hóa, Hương Tràm khẳng định kỹ thuật thanh nhạc hay công nghệ sản xuất có thể học hỏi từ thế giới, nhưng chất liệu văn hóa quê hương mới là thứ tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn cho nghệ sĩ Việt. Cô coi văn hóa truyền thống không phải là những giá trị nằm yên trong bảo tàng mà chính là mạch nguồn nuôi dưỡng sự sáng tạo. Việc lắng nghe và thẩm thấu những giá trị cội nguồn sẽ giúp âm nhạc có chiều sâu và sức sống lâu bền hơn.

Cách làm mới chất liệu dân gian mà không làm 'mất chất'

Với lợi thế sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống dân ca ví, giặm, cùng gia đình có nền tảng nghệ thuật, Hương Tràm cho biết những câu hò, điệu ví hay lời ru đã ngấm vào mình như một bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, khi đưa các chất liệu này vào tác phẩm đương đại, cô nhận thấy có một ranh giới mong manh giữa việc làm mới và làm khác.

Theo Hương Tràm, nếu nghệ sĩ quá bảo thủ giữ nguyên lối hát cũ, khán giả trẻ sẽ thấy khó tiếp cận. Ngược lại, nếu pha trộn quá đà sẽ dễ làm mất đi hồn cốt và sự tinh tế của di sản. Để giải quyết bài toán này, cô đưa ra phương pháp cụ thể:

Bước một là sự tôn trọng nguyên bản. Nghệ sĩ bắt buộc phải thực sự hiểu rõ cái gốc và cái tình của chất liệu truyền thống đó trước khi bắt tay vào sáng tạo.

Bước hai là vận dụng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Sau khi đã nắm vững cái gốc, nghệ sĩ sẽ sử dụng các yếu tố như hòa âm phối khí, tiết tấu và cách xử lý thanh nhạc văn minh. Việc này giống như mặc một chiếc áo mới vừa vặn, giúp tinh thần dân tộc tỏa sáng một cách tự nhiên nhất với công chúng hiện nay.

Sức mạnh của sự kết nối trực tiếp

Một điểm mà Hương Tràm đặc biệt mong chờ tại "Muôn sắc Việt Nam" chính là sự giao thoa giữa các thế hệ. Việc đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gạo cội, các cây đại thụ và nghệ nhân dân gian là cơ hội để những nghệ sĩ trẻ học hỏi về sự tĩnh tại, chiều sâu và tinh thần giữ lửa nghề.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng linh hồn của một đêm diễn không nằm ở sân khấu hiện đại hay ánh sáng rực rỡ, mà ở năng lượng trao đi và nhận lại giữa người hát và người nghe. Từng có trải nghiệm với live concert cá nhân tại Mỹ Đình trong năm nay, cô càng thấu hiểu sức mạnh của việc hòa chung nhịp thở với đám đông. Khoảnh khắc được mong đợi nhất chính là khi 50.000 khán giả cùng thắp sáng khán đài và hát vang những giai điệu về quê hương, đất nước, xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu và khán giả.