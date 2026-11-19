Giải trí

Thu Trang là nữ đạo diễn Việt đầu tiên có phim chạm mốc doanh thu trăm tỷ. Dự án Nụ hôn bạc tỉ ra mắt dịp Tết Nguyên đán năm 2025 đã gặt hái thành công rực rỡ với con số 212 tỷ đồng. Đây là một thử thách không hề nhỏ khi cô đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn, tham gia sản xuất và đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim.

Để đạt được thành tích này, Thu Trang khẳng định mình không hề đi lối tắt. Cô đã dành nhiều năm làm việc trên phim trường, quan sát cách một bộ phim hình thành và tích lũy kinh nghiệm sản xuất cũng như thấu hiểu công việc của diễn viên. Qua đó, nữ nghệ sĩ muốn gửi gắm thông điệp rằng phụ nữ không nên giới hạn mình trong những vai trò quen thuộc hay chờ đợi cơ hội từ người khác mà hãy tự chứng minh năng lực của bản thân.

Từ nỗi tủi thân vì nhan sắc đến danh xưng 'hoa hậu làng hài'

Nhìn vào thành công hiện tại, ít ai biết Thu Trang từng có lúc muốn bỏ nghề. Năm 2002, khi còn là sinh viên Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô bắt đầu đi diễn hài nhưng liên tục bị khán giả chê bai nhan sắc. Thậm chí, hơn 10 năm trước, cô từng mê diễn đến mức chấp nhận mọi mức cát-xê chỉ để được lên hình, nhưng kết quả là toàn trượt thử vai vì không có ngoại hình.

Thay vì cố gắng trở thành một hình mẫu khác, Thu Trang chọn cách khai thác nét duyên riêng và biến chính những điều tự ti thành chất liệu cho diễn xuất. Bước ngoặt đến vào năm 2005 khi cô xuất hiện trong chương trình Gala cười với tiểu phẩm Siêu tiếp thị cùng Tiết Cương. Sau đó, cô hoạt động tại nhiều sân khấu kịch, đặc biệt là sân khấu Thế Giới Trẻ. Chính những vai diễn hài hước đã giúp cô được yêu mến và được gọi bằng danh xưng đầy hóm hỉnh là “hoa hậu làng hài”.

Áp lực khi chuyển mình thành nhà sản xuất

Năm 2016, Thu Trang thành lập Thu Trang Entertainment, đánh dấu bước chuyển mình từ một diễn viên sang vai trò tổ chức và sản xuất. Cô chia sẻ rằng việc vận hành công ty riêng giống như bước vào một cuộc chơi áp lực hơn nhiều. Nếu như trước đây diễn viên chỉ cần chịu trách nhiệm cho nhân vật của mình, thì giờ đây với tư cách nhà sản xuất, cô phải lo toàn diện từ kịch bản, ê kíp, tiến độ, kinh phí cho đến việc nắm bắt thị trường và phản ứng của khán giả.

Chính những trải nghiệm bị từ chối vì ngoại hình trong quá khứ đã hình thành nên triết lý làm nghề của Thu Trang Entertainment. Tiêu chí hàng đầu khi bắt tay làm một tác phẩm điện ảnh của công ty là luôn ưu tiên chọn diễn viên hợp vai nhất, tạo cơ hội cho những bạn trẻ thực sự có năng lực và đam mê thay vì chỉ chú trọng vào vẻ ngoài.

Chấp nhận bước lùi để chinh phục cột mốc mới

Không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng, Thu Trang cũng từng nếm mùi thất bại. Năm 2026, bộ phim điện ảnh Ai thương ai mến không đạt doanh thu như kỳ vọng. Trước kết quả này, nữ nghệ sĩ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm. Dù là một bước lùi về thương mại so với thành công của bộ phim trước, nhưng với Thu Trang, đây là một phần cần thiết trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Ở tuổi 42, Thu Trang cho biết mình vẫn không ngại học hỏi và lắng nghe khán giả. Thay vì khoe khoang về mức độ thành công của Thu Trang Entertainment, cô chỉ muốn khẳng định đội ngũ của mình vẫn ở đây, vẫn yêu nghề và còn rất nhiều câu chuyện muốn kể, nhiều điều muốn thực hiện.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt 15 năm

Bên cạnh sự nghiệp, Thu Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi ngoại hình trẻ trung và cuộc sống viên mãn bên chồng là Tiến Luật. Cả hai không chỉ là bạn đời mà còn là bạn đồng hành trong công việc. Theo Thu Trang, bí quyết để duy trì hôn nhân hạnh phúc sau 15 năm chính là sự nỗ lực xây dựng và vun vén gia đình từ cả hai phía.

Cô thừa nhận trong đời sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc bất đồng. Tuy nhiên, cách xử lý của hai vợ chồng là chọn nhìn vào những điều tốt đẹp đối phương dành cho mình và đặc biệt là không đưa ra bất kỳ quyết định nào khi đang trong trạng thái nóng giận.

Đúng là kiểu 'vượt khó' truyền cảm hứng, từ bị chê nhan sắc đến lúc cầm trong tay phim trăm tỷ, đúng là không gì là không thể nếu mình có đủ 'lì' và duyên!