Giải trí

Một đoạn clip hậu trường trong quá trình ghi hình phim Chị Chị Em Em 3 gần đây đã khiến nam diễn viên Quốc Anh trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Sự việc bắt đầu khi một con ếch xuất hiện, khiến Ninh Dương Lan Ngọc – vốn rất sợ loài vật này – rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thấy bạn diễn sợ hãi, Quốc Anh đã ôm chặt cô và tiếp tục trêu chọc, trong khi nữ diễn viên cố gắng vùng vẫy và mếu máo.

Ngay sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng đã chia thành nhiều luồng ý kiến đối lập. Một bộ phận khán giả cho rằng hành động của Quốc Anh là thiếu tinh tế, đồng thời chỉ trích cử chỉ động chạm quá thân mật, vượt quá giới hạn cho phép giữa hai đồng nghiệp. Nhiều bình luận bày tỏ sự khó chịu khi thấy Lan Ngọc liên tục vùng vẫy trong lúc bị giữ chặt. Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực rằng đây chỉ là những màn đùa giỡn giữa hai người vốn đã thân thiết sau thời gian dài làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, vì tranh luận quá lan rộng, phía ekip đã quyết định gỡ bỏ đoạn clip này khỏi các nền tảng chia sẻ.

Lời giải thích từ Ninh Dương Lan Ngọc

Chiều 18/11, giữa lúc Quốc Anh đang nhận nhiều lời chỉ trích, Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải hình ảnh chụp chung với bạn diễn để làm rõ câu chuyện. Nữ diễn viên cho biết thời điểm ghi hình trời mưa, khiến mặt sàn sân bị ướt và rất trơn trượt, thậm chí cô từng bị trượt chân ngã một lần tại đây.

Theo lời giải thích của Lan Ngọc, Quốc Anh thực chất đã cảnh báo cô về sự hiện diện của hai con ếch. Tuy nhiên, do không nhìn thấy chúng nên cô không hình dung được tình huống, để rồi khi bất ngờ phát hiện con vật ngay trước mắt, cô mới giật mình và hoảng loạn. Lan Ngọc viết: "Lúc diễn cảnh này là mưa ướt nhẹp sàn trơn khúc sân bà Liễu đi ra té u mông 1 lần. Mà tội cậu có nhắc 2 bà ếch đó rồi mà nhìn hoài không thấy tới lúc thấy là bấn hồn nên cậu cũng sợ chạy té thiệt".

Lan Ngọc cũng cho biết giai đoạn này cả hai đã thân nên hiểu nhau. Cô còn dành lời khen cho bạn diễn khi cho rằng dù trên phim trông đẹp trai nhưng ngoài đời Quốc Anh rất nhát và lành, đồng thời gửi lời cảm ơn anh đã cùng phối hợp trong suốt hành trình.

Mối quan hệ đồng nghiệp trong Chị Chị Em Em 3

Bộ phim Chị Chị Em Em 3 đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ninh Dương Lan Ngọc sau khoảng bốn năm. Trong tác phẩm này, cô vào vai Thị Liễu, còn Quốc Anh vào vai Văn Tài. Hai nhân vật gắn liền với một mối tình nhiều ngang trái, bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng giữa những ràng buộc về danh phận và hôn nhân.

Trong suốt quá trình quảng bá phim, cặp đôi thường xuyên có những màn tung hứng tự nhiên và thoải mái. Không chỉ dừng lại ở các cảnh quay tình cảm trên phim, cả hai còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ ở hậu trường. Quốc Anh từng thừa nhận cảm thấy hồi hộp khi lần đầu thực hiện những phân đoạn thân mật táo bạo với đàn chị. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn chủ động xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh quay để đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái nhất, đồng thời cảm ơn Lan Ngọc đã hỗ trợ anh hoàn thành vai diễn.