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Trong hôn lễ diễn ra ngày 14/11/2026 tại TP.HCM, chú rể Sebastian Frank (sinh năm 1997, người Đức) đã khiến nhiều khách mời xúc động khi đọc lời thề nguyện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Dù phát âm đôi chỗ còn ngượng nghịu, nhưng sự nỗ lực của anh trong việc gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vợ và những lời hứa hẹn với bạn đời đã tạo nên một khoảnh khắc ấm áp cho buổi lễ.

Sebastian Frank và cô dâu Ngô Thị Thu Hà (sinh năm 1998, TP.HCM) quen nhau từ năm 2020 khi Hà sang Đức du học ngành Quản trị kinh doanh. Ban đầu, cả hai tìm thấy sự hòa hợp qua những tin nhắn trò chuyện trên mạng. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến gần Giáng sinh năm đó họ mới có dịp gặp mặt trực tiếp lần đầu trong một buổi đi dạo vì các nhà hàng và quán cà phê thời điểm đó đều đóng cửa.

Trong buổi hẹn đầu tiên, Hà đặc biệt chú ý đến chiều cao 1m92 của Sebastian, còn chú rể lại bất ngờ vì món quà Giáng sinh nhỏ do chính tay Hà làm. Trước đó, Sebastian từng gửi cho cô một tấm thiệp qua đường bưu điện, điều này khiến Hà rất ấn tượng vì chưa từng có ai làm điều tương tự với cô. Cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc từ phía chàng trai Đức, Hà đồng ý hẹn hò vào tháng 1/2021.

Hành trình chinh phục tiếng Việt vì gia đình vợ

Năm 2022, Sebastian lần đầu về Việt Nam ra mắt nhà gái. Lúc này, vốn tiếng Việt của anh cực kỳ hạn chế, chỉ biết nói đúng hai từ “xin chào” và “cảm ơn”. Đến ngày thứ hai, anh học thêm được cụm từ “no rồi” do bố mẹ Hà quá mến khách, thường xuyên gắp đầy thức ăn cho anh. Sự đón nhận nồng hậu như người nhà từ gia đình vợ đã trở thành động lực để Sebastian quyết tâm học tiếng Việt sau khi trở về Đức.

Anh bắt đầu bằng việc tự học, sau đó thuê giáo viên hướng dẫn với mục tiêu có thể giao tiếp trôi chảy với bố mẹ vợ trong những lần thăm Việt Nam tiếp theo. Sau 5 năm gắn bó, Sebastian cầu hôn Hà tại Mallorca, Tây Ban Nha vào năm 2025. Một năm sau, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới với hai buổi lễ tại hai quốc gia.

Sự giao thoa văn hóa trong ngày cưới

Tháng 9/2026, một buổi lễ nhỏ lãng mạn đã được tổ chức tại Đức với sự góp mặt của bạn bè và người thân. Hai tháng sau, hôn lễ truyền thống được diễn ra tại Việt Nam với 160 khách mời từ cả hai nước. Sebastian đã chủ động tìm hiểu kỹ các phong tục cưới hỏi của người Việt, từ sính lễ, tráp cưới cho đến các nghi thức cần thực hiện.

Để tăng thêm sự gắn kết, theo gợi ý của Hà, những người thân từ Đức sang dự lễ gia tiên đã mặc áo dài. Em trai và những người bạn thân của Sebastian hào hứng tham gia đội bê tráp trong trang phục truyền thống này. Mẹ chú rể cũng chọn áo dài có màu sắc đồng điệu với bà thông gia, trong khi một người dì của anh thích áo dài đến mức quyết định mua một bộ mang về Đức làm kỷ niệm.

Đặc biệt, bên cạnh những mâm quả truyền thống, nhà trai còn mang đến hai mâm quả độc đáo là bia Đức và kẹo dẻo Haribo. Sebastian chia sẻ anh muốn tự tay chuẩn bị những món này để mang chút văn hóa quê hương vào đám cưới.

Những lời thề nguyện gây xúc động

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Sebastian đọc lời thề nguyện mà anh đã tự viết ra giấy và kiên nhẫn tập đọc trước đó vài ngày. Anh bày tỏ sự biết ơn vì được bố mẹ vợ yêu thương, chăm sóc và đón nhận như một thành viên trong gia đình: “Con là người nước ngoài nhưng con luôn cảm thấy mình là một thành viên của gia đình Hà. Con muốn cảm ơn bố mẹ, anh chị vì đã luôn yêu thương, giúp đỡ và chăm sóc con. Con thực sự cảm thấy mình là con trai của bố mẹ”.

Hà chia sẻ cô không quá quan trọng việc anh nói tiếng Việt có hoàn hảo hay không, mà điều quý giá nhất chính là thời gian và công sức anh đã bỏ ra để làm được điều đó. Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục sống và làm việc trong ngành kế toán tại Đức. Cả hai cũng có kế hoạch sẽ về Việt Nam định cư trong tương lai khi khả năng tiếng Việt của Sebastian tiến bộ hơn.