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Tối 18/11, Ban tổ chức (BTC) Miss Universe Vietnam 2026 chính thức thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định này chấm dứt hành trình ngắn ngủi của người đẹp sinh năm 1999 trên ngôi vị cao nhất, đồng thời đẩy mùa giải vốn đã nhiều tranh cãi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Thật sự là một kịch bản không ai ngờ tới cho một tân hoa hậu.

Nguyễn Quỳnh Anh vốn là một gương mặt quen thuộc trong làng mẫu với danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018, Siêu mẫu châu Á 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Cô đã vượt qua 29 thí sinh khác để đăng quang vào đêm 2/10 tại Hải Phòng, trong khoảnh khắc xúc động khi được hoa hậu Kỳ Duyên trao lại vương miện. Tuy nhiên, niềm vui vừa chớm nở thì cô phải xin phép về Hà Nội để chịu tang bà ngay sau đêm chung kết.

Từ drama nhóm chat đến án đình chỉ

Sóng gió bắt đầu ập đến khoảng một tuần sau khi đăng quang. Ngày 12/10, mạng xã hội tràn ngập các ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat riêng của một số thí sinh. Nội dung những tin nhắn này gây sốc khi chứa nhiều lời lẽ chê bai, xúc phạm các nhân vật như hoa hậu Kỳ Duyên, á hậu Hồng Đăng, doanh nhân Lâm Ngân và MC Thanh Thanh Huyền. Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì những phát ngôn thô tục.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận và trạng thái "Thất vọng" từ á hậu Hồng Đăng, ngày 13/10, Quỳnh Anh đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận một số bình luận lẽ ra cần diễn đạt cẩn trọng hơn. Đến ngày 15/10, cô cùng Mỹ Anh xin lỗi trực tiếp Hồng Đăng tại một sự kiện, nhưng khoảnh khắc này tiếp tục bị khán giả nhận xét là gượng gạo.

Đỉnh điểm là ngày 25/10, BTC do ông Phạm Duy Khánh làm trưởng ban công bố kết quả xử lý sau khi phối hợp với cơ quan chức năng Hải Phòng và hội đồng giám khảo. Quỳnh Anh bị đình chỉ hoạt động biểu diễn với danh hiệu trong 6 tháng, còn Trịnh Mỹ Anh bị đình chỉ 3 tháng. Cả hai thậm chí có thể đối mặt với xử phạt hành chính nếu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Cú sốc mất suất thi quốc tế và mâu thuẫn với BTC

Không chỉ dừng lại ở drama nội bộ, Quỳnh Anh còn dính vào cuộc chiến nhượng quyền đầy rắc rối. JKN Universe LLC tuyên bố đại diện Việt Nam cùng 5 nước Đông Nam Á không đủ điều kiện dự Miss Universe 2026 tại Puerto Rico. Dù ông Nawat Itsaragrisil từ Miss Grand International từng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi thí sinh tại Hải Phòng ngày 1/10, nhưng đến tối 21/10, cả Miss Grand International và Giám đốc điều hành Miss Universe - ông Ronald Day - đều xác nhận loại 6 quốc gia này khỏi mùa giải thứ 75. Việc mất suất thi quốc tế là một cú đánh nặng nề vì đây là mục tiêu lớn nhất của bất kỳ ai đăng quang Miss Universe Vietnam.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi mối quan hệ giữa tân hoa hậu và BTC rạn nứt. Quỳnh Anh sau đó vẫn tham dự một sự kiện cộng đồng mà không báo trước cho Five6 (đơn vị tổ chức), gây ra hiểu lầm và ảnh hưởng hình ảnh cuộc thi. Thêm vào đó, cô báo cần thời gian nghỉ ngơi vì sức khỏe và chưa ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận, nhưng thực tế lại nhận lời biểu diễn và dự sự kiện khi chưa được đồng ý.

Giọt nước tràn ly xảy ra khi Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền mà không thông qua BTC. Chính điều này dẫn đến quyết định thu hồi danh hiệu vào tối 18/11.

Một mùa giải đầy dấu hỏi

Thông báo thu hồi danh hiệu xuất hiện trên fanpage Miss Universe Vietnam rồi nhanh chóng bị gỡ, khiến dư luận hoài nghi; BTC sau đó phát lại thông báo. Tuy nhiên, ông Phạm Duy Khánh sau đó xác nhận quyết định là chính thức. Ông giải thích fanpage do ông Valentin Trần quản lý, còn cuộc thi thuộc sở hữu của Five6. Quyết định thu hồi danh hiệu chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11.

Hiện tại, Miss Universe Vietnam 2026 đang trong tình trạng khuyết ngôi hoa hậu, á hậu 1 vẫn bị đình chỉ và suất thi quốc tế thì mịt mờ. BTC vẫn chưa đưa ra phương án cho ngôi vị trống, còn phía Quỳnh Anh vẫn giữ im lặng. Đúng là một mùa giải mở ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.