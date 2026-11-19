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Tối 18/11 tại TPHCM, Erik đã chính thức trình làng EP thứ hai trong sự nghiệp với tên gọi Tình trạng: Tình tan. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cột mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động của nam ca sĩ kể từ khi gây bão với hit Sau tất cả. Toàn bộ EP gồm bốn ca khúc sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 21/11.

Màn tái xuất với ballad 'đúng bài'

Sau hai năm kể từ Dù cho tận thế (vẫn yêu em), Erik quyết định quay trở lại với dòng nhạc ballad. Anh chia sẻ rằng mình đã dành suốt hai năm để lắng nghe khán giả cũng như nhìn nhận lại bản thân. Dù từng thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng chính những trải nghiệm đó giúp anh nhận ra ballad mới là sở trường và là thể loại giúp anh thành công, được yêu thích nhất. Với Erik, ballad không chỉ là âm nhạc mà còn là cách để anh “tìm lại được chính mình” sau một thập kỷ làm nghề.

EP lần này được xây dựng như một câu chuyện về tình yêu tan vỡ với mạch cảm xúc xuyên suốt qua bốn bài hát: Bình minh, Không ấy (thì mình yêu nhau), 2 năm 1 không (2510) và hạ màn.

'Chemistry' cực đỉnh với Hoa hậu Tiểu Vy

Điểm nhấn lớn nhất trong EP chính là MV chủ đề 2 năm 1 không (2510) với sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai nữ chính. Đây đã là lần thứ ba Tiểu Vy hợp tác với Erik sau hai MV Em không sai, chúng ta sai và Dù cho tận thế (vẫn yêu em). Theo Erik, cả hai “hợp vía” vì những MV có Tiểu Vy đều đạt thành tích tốt, khiến Erik nóng lòng muốn mời cô tham gia thêm nhiều dự án tiếp theo.

Đặc biệt, tại sự kiện, Tiểu Vy đã lần đầu tiên song ca cùng Erik. Một chi tiết khá hài hước là trong khi nam ca sĩ phải thu âm tận năm lần mới hoàn thành phần của mình, thì Hoa hậu Tiểu Vy chỉ cần một lần là xong ngay phần điệp khúc. Tiểu Vy cũng dí dỏm chia sẻ rằng nếu khán giả ủng hộ, cô sẽ chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ và hứa hẹn trong lần hợp tác tới sẽ không chỉ đóng phim mà còn trực tiếp góp giọng.

Những màn 'troll' đồng nghiệp khó đỡ

Sự kiện càng thêm náo nhiệt khi có sự xuất hiện của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ không ngần ngại đùa rằng cô và Đức Phúc giờ đã “hết giá trị lợi dụng” nên không còn được Erik mời đóng MV nữa. Thậm chí, Hòa Minzy còn “bóc phốt” lý do Erik liên tục mời Tiểu Vy là vì cô nàng không lấy cát-sê trong cả ba MV.

Đỉnh điểm của sự hài hước là khi Hòa Minzy bất ngờ kêu gọi Quốc Trường tài trợ 10 tỷ đồng từ doanh nghiệp của nam diễn viên cho các concert tương lai của Erik. Để đáp lễ, Erik sẽ livestream bán hàng cho Quốc Trường. Nếu doanh số không đạt kỳ vọng, Hòa Minzy, Sam và Thúy Ngân cũng sẽ tham gia.

Đối mặt với tranh cãi từ Sao nhập ngũ 2026

Trong phân cảnh tiệc sinh nhật của MV, những người đồng đội của Erik tại Sao nhập ngũ 2026 là Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường và Tuấn Dương cũng xuất hiện để tái hiện không khí doanh trại. Việc lồng ghép chương trình vào MV dù trước đó Erik vướng nhiều tranh cãi về tác phong chậm chạp, trễ giờ và trang điểm quá đậm không phù hợp với môi trường quân đội đã khiến nhiều người thắc mắc.

Trước những ý kiến trái chiều, Erik cho biết anh thực sự trân trọng chương trình và muốn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ. Anh thừa nhận mình đến với chương trình với tâm thế vô tư, muốn thể hiện con người thật là một người yêu cái đẹp và chăm chút ngoại hình. Tuy nhiên, nam ca sĩ nói rằng trong môi trường quân ngũ khắc nghiệt, anh cần thời gian để thay đổi. Theo Erik, những tập cuối của chương trình cho thấy một Erik mộc mạc, trưởng thành hơn, không còn phụ thuộc vào kem chống nắng hay máy nâng cơ.

Một màn xin tài trợ 10 tỷ mà nghe như đi mượn tiền mua trà sữa, liệu anh Trường có 'chốt đơn' không nhỉ?