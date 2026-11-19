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Ca sĩ Quách Thành Danh vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh kết quả siêu âm cùng chiếc que thử thai hai vạch của bà xã Bảo Ngọc. Nam ca sĩ hào hứng viết: "Rồi tới luôn... Đến là đón em nhé!". Với tin vui này, gia đình anh chuẩn bị đón thành viên thứ sáu.

Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vào chúc mừng rôm rả. Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn để lại bình luận khen nam ca sĩ là "ông bố nhìu "quà" của thượng đế nhất giới showbiz".

Bà xã Bảo Ngọc kém Quách Thành Danh 8 tuổi, cặp đôi hiện đã có năm người con. Trước đây, gia đình anh từng có bốn năm sống tại Mỹ, thời điểm con trai út của anh phải điều trị bệnh tim bẩm sinh. Đến năm 2023, vợ chồng anh cùng các con quyết định chuyển về Việt Nam sinh sống.