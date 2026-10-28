Từ hot girl Kim Liên đến phu nhân hào môn trong biệt thự triệu đô

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Dương Tú Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong một căn biệt thự ven sông tại Long Biên, Hà Nội với giá trị lên tới hàng triệu đô. Đây không chỉ là một bất động sản đắt giá mà còn là thành quả của gần một năm hai vợ chồng cùng lên ý tưởng, tỉ mỉ lựa chọn vật liệu và màu sắc để hoàn thiện không gian sống theo sở thích cá nhân.

Căn nhà gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng, kết hợp giữa nội thất cao cấp và những gam màu trang nhã. Với khuôn viên rộng và nhiều khoảng không gian mở, nơi đây tạo ra một môi trường thoáng đãng và tiện nghi, cực kỳ phù hợp cho sinh hoạt của hai vợ chồng cùng hai con nhỏ.

Bước ngoặt từ danh hiệu Á hậu 1

Dương Tú Anh vốn là gương mặt đình đám từ thời còn là học sinh trường THPT Kim Liên nhờ nhan sắc xinh xắn, làn da trắng và chiều cao nổi bật, được mệnh danh là hot girl Hà thành. Sau đó, cô theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, giữ chức lớp trưởng K2 Khoa Phát thanh & Truyền hình.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2012 khi đang là sinh viên năm nhất, Tú Anh tham gia Hoa hậu Việt Nam. Nhờ phong thái tự tin cùng nụ cười tươi, cô nhanh chóng gây chú ý và chính thức bước chân vào showbiz ở tuổi 19 với danh hiệu Á hậu 1, đứng sau Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Sự nghiệp bền bỉ trước khi làm dâu

Thay vì bỏ học để chạy theo ánh hào quang, nàng hậu chọn con đường song hành: vừa tham gia sự kiện, làm người mẫu ảnh, vừa trau dồi chuyên môn để trở thành biên tập viên và người dẫn chương trình bài bản. Sau khi tốt nghiệp, Tú Anh thực hiện đúng định hướng này khi đảm nhận vai trò MC, biên tập viên, tiêu biểu là trong Bản tin Tài chính tiêu dùng.

Tuy nhiên, đến khoảng đầu năm 2018, cô quyết định tạm dừng công việc để thực hiện những dự định riêng, mở đường cho những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân.

Cuộc hôn nhân với doanh nhân trẻ

Tháng 7/2018, Dương Tú Anh kết hôn với doanh nhân Phạm Gia Lộc, một người hoạt động trong ngành xây dựng và kém cô một tuổi (sinh năm 1994). Sau khi lập gia đình, cô dần chuyển trọng tâm sang chăm sóc tổ ấm với hai con là Kem và Mochi.

Điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là vật chất mà là không khí gia đình. Tú Anh chia sẻ mình may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm và ủng hộ. Thay vì cảm thấy áp lực khi làm dâu, cô cho biết bản thân nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình chồng và có tiếng nói riêng trong việc sắp xếp cuộc sống cũng như lựa chọn công việc phù hợp.