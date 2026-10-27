Đỗ Thị Hà 'bóc phốt' chồng: Ảnh du thuyền sang chảnh nhưng thực tế là đi công trường

Giải trí

Đăng ảnh ngồi du thuyền lung linh cho thiên hạ trầm trồ, nhưng thực tế Đỗ Thị Hà lại tiết lộ sự thật cực 'sốc' về ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của mình và doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Nàng hậu hài hước chia sẻ rằng trong khi mọi người thấy những khung hình chỉn chu, lãng mạn trên du thuyền, thì thực tế hai vợ chồng lại đang tất bật đi công trường để giải quyết công việc.

Đỗ Thị Hà cho biết những bức ảnh sang chảnh trên du thuyền thực chất đã được chụp từ trước. Đến đúng ngày kỷ niệm, cả hai đều quá bận rộn nên phải trực tiếp có mặt tại công trường. Chi tiết này khiến cộng đồng mạng được một phen cười ra nước mắt, nhiều người đùa rằng dù là 'vợ chồng thiếu gia' thì cuối cùng vẫn phải lăn lộn đi làm việc ở công trường như bao người khác.

Những siêu dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Sơn Hải

Giữa tháng 10/2026, Đỗ Thị Hà đã cùng Nguyễn Viết Vương xuất hiện tại sự kiện khởi động các dự án thành phần thuộc tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM. Đây là dự án lớn có sự tham gia đầu tư của Tập đoàn Sơn Hải, nơi chồng nàng hậu đang giữ chức Tổng Giám đốc.

Cụ thể, vào ngày 15/10/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ khởi động hai dự án thành phần 2-4 và 2-5. Đây là hai đoạn tuyến từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải kiêm cha của Nguyễn Viết Vương - đã trực tiếp cam kết về chất lượng công trình với mong muốn xây dựng một tuyến đường có vẻ đẹp hàng đầu Việt Nam.

Nhìn vào con số đầu tư thì đúng là 'choáng': tổng mức đầu tư cho hai đoạn này khoảng 43.298 tỷ đồng. Trong đó, dự án 2-4 dài 42,55 km nối từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương với vốn 20.485 tỷ đồng. Còn dự án 2-5 dài 35,75 km từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến cảng Hiệp Phước với vốn 22.813 tỷ đồng. Hai đoạn này có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, đi qua Tây Ninh và TP.HCM.

Ở giai đoạn đầu, tuyến đường sẽ có quy mô 4 làn xe cao tốc với vận tốc thiết kế 100 km/h. Toàn bộ dự án Vành đai 4 TP.HCM theo chủ trương của Quốc hội dài khoảng 159,31 km, kết nối TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Mục tiêu là sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029. Tính đến giữa tháng 10/2026, địa phương đã chi trả bồi thường cho khoảng 639/681 ha đất, đạt hơn 94%, đồng thời đang triển khai các khu tái định cư và đường gom.

Cuộc sống của nàng hậu sau một năm kết hôn

Nhìn lại hành trình về chung một nhà, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã có một đám cưới khá hoành tráng. Tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa, sau đó làm lễ cưới tại Quảng Trị. Đến ngày 9/11/2025, một tiệc cưới nữa lại được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của đông đảo bạn bè và khách mời. Trước đó, cả hai từng giữ kín chuyện tình cảm trong một thời gian dài.

Sau một năm kết hôn, cuộc sống của Đỗ Thị Hà thay đổi rõ rệt. Nàng hậu sinh năm 2001, từng lọt top 13 Miss World 2021, giờ đây ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí hơn. Thay vào đó, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa hay đi du lịch cùng chồng trên mạng xã hội.

Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ về việc khép lại một số vai trò công việc trước đây để ưu tiên cho gia đình và hành trình mới bên bạn đời. Dù vậy, cô khẳng định đây không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp mà là lựa chọn dành thời gian cho những trách nhiệm mới. Không chỉ vun vén tổ ấm, nàng hậu còn đồng hành cùng chồng trong các hoạt động công việc, như lần xuất hiện tại sự kiện khởi động dự án Vành đai 4 vừa qua.

Trong khi đó, Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) vẫn tiếp tục điều hành Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng hạ tầng giao thông. Anh vốn là người kín tiếng về đời tư và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong những video hoặc hình ảnh mà vợ đăng tải.

Đỗ Thị Hà vừa lo việc nhà vừa hỗ trợ chồng chạy dự án nghìn tỷ, nhưng mà thôi, lần sau kỷ niệm ngày cưới thì cứ đi du thuyền thật cho chắc nàng hậu nhé!