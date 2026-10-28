Phở bò Việt Nam: Món ăn 'chân ái' của BIGBANG và dàn sao Kpop

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Cả ba thành viên của BIGBANG đều dành nhiều lời khen cho các món ăn Việt, đặc biệt là phở bò. Ngay trong đợt sang Hà Nội thực hiện concert BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR IN HANOI diễn ra ngày 24 và 25 tháng 10, nhóm vẫn tiếp tục chọn phở bò để thưởng thức và nạp năng lượng cho đêm diễn. Tình yêu với món ăn này thậm chí còn được họ thể hiện ngay trên sân khấu.

Khi các 'ông hoàng' Kpop trở thành fan cứng của phở

G Dragon từng gây sốt khi ăn phở một cách say mê trong chương trình Good Day và thoải mái ăn kèm rau mùi. Trong khi đó, Taeyang cũng từng khiến người hâm mộ tan chảy khi đăng ảnh thưởng thức phở bò kèm câu chơi chữ đầy hóm hỉnh "Pho real?". Riêng Daesung thì được fan gọi yêu là "tín đồ ẩm thực Việt" bởi niềm yêu thích đặc biệt dành cho các món ăn bản địa.

Không chỉ BIGBANG, danh sách "fan cứng" của phở bò còn kéo dài với hàng loạt tên tuổi đình đám. Rosé (Blackpink) nổi tiếng với niềm đam mê mãnh liệt dành cho món ăn này. Nhiều idol khác như Suho, Baekhyun (EXO), Chaeyoung, Jihyo (TWICE), Seulgi (Red Velvet), Eunwoo (ASTRO), hay các thành viên Taeyong, Doyoung, Jaehyun (NCT), cùng các nhóm nhạc Winner và Super Junior đều có thói quen thưởng thức ngay một bát phở bò nóng hổi mỗi lần đến Việt Nam du lịch hoặc biểu diễn.

Giá trị dinh dưỡng đằng sau bát phở bò

Sức hút của phở bò đến từ sự kết hợp giữa bánh phở dẻo mềm, thịt bò tươi ngon và nước dùng ninh xương đậm đà cùng các loại rau gia vị. Dưới góc độ y học chuyển hóa và dinh dưỡng, món ăn này cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thịt bò mang lại nguồn protein dồi dào và sắt heme tự nhiên, giúp tái tạo cơ bắp và hỗ trợ tạo máu, đặc biệt phù hợp cho những người vừa vận động nặng hoặc mệt mỏi cần hồi phục thể lực.

Nước dùng được ninh từ xương ống bò trong nhiều giờ giúp giải phóng collagen tự nhiên, gelatin cùng các khoáng chất như canxi, magie và phốt pho, hỗ trợ bôi trơn cũng như cung cấp dưỡng chất cho hệ xương khớp. Ngoài ra, các loại thảo mộc và rau gia vị như thảo quả, hoa hồi, quế, gừng nướng, hành lá, rau mùi và húng quế chứa tinh dầu tự nhiên, giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ đường hô hấp và giải cảm nhẹ.

Bên cạnh đó, bánh phở mềm cùng gừng và hành giúp kích thích dạ dày tiết dịch vị, khiến cơ thể nạp năng lượng dễ dàng hơn so với các món nhiều mỡ chiên hoặc đồ ăn cứng. Phở bò còn cung cấp kẽm và selen giúp duy trì hệ miễn dịch, cùng lượng natri và kali tự nhiên hỗ trợ bù nước và khoáng chất nhanh chóng khi cơ thể bị mất nước hoặc vừa đi ngoài trời lạnh.

Lưu ý để ăn phở bò một cách lành mạnh

Để tối ưu giá trị dinh dưỡng và tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người ăn nên lưu ý kiểm soát lượng nước béo và natri. Vì nước dùng thường có lượng muối cao và lớp mỡ từ xương, việc ưu tiên phở nước trong và hạn chế húp trọn vẹn nước dùng sẽ giúp tránh nguy cơ tích nước hoặc tăng huyết áp.

Người tiêu dùng cũng nên hạn chế ăn kèm quẩy chiên ngập dầu để tránh nạp quá nhiều calo rỗng và chất béo bão hòa, điều dễ gây đầy bụng và tăng tải trọng chuyển hóa mỡ cho gan, thận. Với phở bò tái, việc lựa chọn cơ sở uy tín và đảm bảo nước dùng đủ độ sôi khi chan vào bát là điều cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn hoặc ký sinh trùng tiềm ẩn.

Cuối cùng, những người có bệnh lý nền như mỡ máu cao, cao huyết áp, suy thận hoặc bệnh gout nên điều chỉnh tần suất ăn phù hợp, ưu tiên chọn thịt bò nạc và tiết chế độ đậm đà của nước dùng.