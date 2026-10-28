Chàng Tây diện dép tổ ong hát 'Chỉ riêng mình ta' tại đám cưới Cần Thơ gây sốt

Giải trí

Một đoạn clip ghi lại cảnh chàng du khách nước ngoài tự tin thể hiện ca khúc “Chỉ riêng mình ta” của nhạc sĩ Lê Xuân Trường tại một đám cưới ở Cần Thơ vừa lan tỏa rộng rãi trên TikTok, thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.

Thần thái 'đỉnh cao' với outfit chuẩn bản địa

Điểm khiến dân mạng cười xỉu chính là vẻ ngoài cực kỳ gần gũi của anh chàng: quần short dài, áo phông và đặc biệt là một đôi dép tổ ong 'huyền thoại'. Không hề e ngại, anh cầm micro với phong thái tự tin, thuộc lời bài hát và hát đúng theo nhịp nhạc.

Khi bài hát đến những đoạn cao trào, chàng trai càng trở nên nhiệt tình hơn. Anh không chỉ hát mà còn vừa nhảy vừa đưa tay làm động tác minh họa hướng về phía khách mời. Sự hào hứng này đã kéo theo cả những khách mời khác, bao gồm cả người Việt lẫn người nước ngoài, cùng lên sân khấu nhảy phụ họa, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Đúng chất 'vui hết nấc' kiểu miền Tây

Âm thanh sôi động đặc trưng của tiệc cưới miền Tây hòa cùng giai điệu bài hát đã khiến nhiều khách mời bên dưới cũng nhẩm theo lời ca, tạo nên bầu không khí vui vẻ. Sự ngẫu hứng này được cộng đồng mạng đánh giá là đúng tinh thần của những buổi tiệc cưới tại khu vực này.

Nhiều người cho rằng đám cưới miền Tây không nhất thiết cần sân khấu quá hoành tráng hay ca sĩ nổi tiếng, mà chính những tiết mục văn nghệ tự phát, có người hát, người vỗ tay hò reo mới là điều khiến ngày vui trở nên đáng nhớ và không bị nhàm chán.

Netizen 'đẩy thuyền' cho màn nhập vai xuất sắc

Phần bình luận dưới clip tràn ngập lời khen dành cho thần thái của chàng Tây. Dù tiếng Việt chưa thực sự giỏi nhưng cách anh thể hiện lại vô cùng tự tin. Có ý kiến hài hước cho rằng có lẽ anh và bạn bè đang đi tìm nhà hàng thì bị 'kéo' vào đám cưới, thế là máu nghệ sĩ nổi lên và nhập vai không kém gì khách mời bản địa.

Một số netizen còn đùa rằng nhà cô dâu chú rể chắc chắn rất giàu nên mới mời được 'ca sĩ nước ngoài' chất lượng như vậy. Thậm chí, có người còn ngạc nhiên khi anh hát lời Việt thay vì bản gốc Love Potion No9, khẳng định việc hát được bài này là một điều 'siêu' đối với người nước ngoài.

Đúng là chỉ cần một đôi dép tổ ong và sự tự tin là có thể cân hết mọi sân khấu, dù là ở bất cứ đâu!