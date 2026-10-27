Căn nhà không mái che tập 7: Drama nợ nần leo thang, Hạnh phải muối mặt cầu cứu Toản

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Đỉnh điểm của tập 7 "Căn nhà không mái che" lên sóng tối 26/10 là màn cầu xin đầy căng thẳng giữa Hạnh và Toản. Vì khoản nợ 230 triệu đồng của Bình, chủ nợ đã bắt Khang làm con tin, buộc Hạnh phải tìm đến Toản. Dù Toản khẳng định việc quan trọng nhất của mình là về với các con, Hạnh vẫn tha thiết: "Tôi xin anh, anh giúp tôi với".

Trước đó, không khí trong nhà vốn đã căng thẳng khi chủ nợ liên tục quấy rối vì món nợ của bố Bình khiến Khang hoảng sợ. Thơ đã rất bản lĩnh khi đứng ra bảo vệ em và nhắc nhở chủ nợ rằng còn ba ngày nữa mới hết hạn. Đáp lại, phía chủ nợ đe dọa sẽ đốt nhà nếu mẹ Hạnh báo công an. Dù sợ hãi, Thơ vẫn dặn Khang phải bình tĩnh và tuyệt đối giữ bí mật với mẹ.

Trong khi đó, Thơ theo sát Hùng mọi lúc mọi nơi để nhắc nhở chuyện làm bài tập, thậm chí nói ngay giữa lớp để ngăn Hùng đi chơi. Để hỗ trợ Thơ tách Hùng ra khỏi Dũng, Sơn đã lôi kéo Dũng đi học nhóm. Với Thơ, Hùng hiện là đối tượng cần giám sát đặc biệt và phải bớt vui chơi để tập trung học tập.

Hùng có chịu nghe lời Thơ, và Toản có đồng ý giúp Hạnh hay không sẽ được hé lộ trong tập 7, phát sóng lúc 20h trên VTV3.