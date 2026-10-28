Lê Dương Bảo Lâm, Puka diện cổ phục, 'vật lộn' với điệu nhảy sạp trong Sao Chọn

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Lê Dương Bảo Lâm, Puka và Cheng vừa có màn 'đổ bộ' Dinh Độc Lập trong Loaloa Show, thuộc tập 5 của chương trình văn hóa ẩm thực Sao Chọn với chủ đề Giao vị Sài Thành phát sóng ngày 25/10. Để hòa mình vào không khí, cả ba cùng rủ nhau diện những bộ cổ phục Việt cực kỳ chỉn chu để vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa khám phá ẩm thực.

Cheng là nhạc sĩ.

Khi dàn sao 'thử thách' đôi chân với nhảy sạp

Điểm nhấn của tập này chính là lúc Lê Dương Bảo Lâm và Puka cùng lên sân khấu, hòa mình vào không gian văn hóa Tây Bắc thông qua trò nhảy sạp. Với những người chưa biết thì đây là điệu dân vũ đòi hỏi sự uyển chuyển và nhanh nhẹn, vì người chơi phải bước theo nhịp gõ của các thanh tre hoặc nứa. Cụ thể, các cặp sạp cái được đặt cố định, còn các cặp sạp con sẽ gõ vào nhau tạo nên âm thanh rộn ràng, nếu không khéo là 'dính chưởng' kẹp chân ngay lập tức.

Không dừng lại ở đó, nhạc sĩ Cheng cũng không đứng ngoài cuộc vui khi mời một khán giả cùng tham gia nhảy. Tuy nhiên, trong khi những người khác đang phiêu thì Cheng lại có màn 'vật lộn' khá hài hước khi nhiều lần bị vướng chân vào thanh tre, tạo nên những tình huống dở khóc dở cười trên sân khấu.

Hành trình từ mỹ vị fusion đến lịch sử nghìn năm

Không chỉ nhảy múa, ba sao Việt còn thực hiện một chuyến hành trình khám phá văn hóa vùng miền qua chín tiết mục trình diễn và tám món ăn phong cách fusion. Điểm thú vị ở đây là sự kết hợp giữa nguyên liệu truyền thống Việt Nam với những kỹ thuật chế biến mới mẻ. Mỗi món ăn không đơn thuần là đồ ăn mà được mang ra theo một kịch bản riêng, giúp nối dài câu chuyện đang diễn ra trên sân khấu.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Lần đầu tôi có trải nghiệm thú vị khi miệng thì thưởng thức món ngon, còn mắt ngắm nhìn nghệ thuật". Tiết mục Việt Nam bừng sáng đưa người xem ngược dòng thời gian hàng nghìn năm, từ thời Văn Lang - Âu Lạc, Đinh, Tiền Lê, Lý cho đến Trần để thấy được những lát cắt bồi đắp nên bản sắc văn hóa Việt.

Trải nghiệm đời thường tại khu người Hoa

Ngoài những màn trình diễn hoành tráng tại Dinh Độc Lập, ở chặng TP HCM, ba nghệ sĩ còn len lỏi vào những góc phố đặc trưng của khu sinh sống người Hoa. Tại đây, họ được trải nghiệm tự tay làm món dim sum và ngồi xích lô dạo quanh chợ Bình Tây - một ngôi chợ đã có tuổi đời trăm năm.

Được biết, Sao Chọn là một phần của Vietnam iContent 2026, một sáng kiến nằm trong Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026. Chương trình này sẽ đưa các nghệ sĩ đi qua 10 tỉnh, thành khác nhau để tìm hiểu về những món ăn đặc trưng, câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến cũng như nếp sống và những người đang gìn giữ nghề truyền thống tại địa phương.

Nhìn chung, màn diện cổ phục và nhảy sạp của hội này khá ổn áp, vừa đẹp vừa đem lại tiếng cười. Theo mọi người thì ai là 'vua' nhảy sạp trong ba người này?