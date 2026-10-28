Hoa hậu Thanh Thuỷ 'gia nhập' hội bạn thân Trấn Thành, nghi vấn đóng phim Tết ngày càng rõ

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Hoa hậu Thanh Thuỷ vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong buổi gặp gỡ tại nhà riêng của Trấn Thành. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nàng hậu diện trang phục năng động, thoải mái tạo dáng và hòa cùng không khí vui vẻ với các thành viên trong nhóm bạn thân đình đám của nam đạo diễn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Thanh Thuỷ góp mặt trong những cuộc vui của hội này. Trước đó, cô cũng từng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của Ali Hoàng Dương, nơi có sự hiện diện của Trấn Thành, Hari Won cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết khác.

Những 'manh mối' gây tò mò

Việc Thanh Thuỷ liên tục xuất hiện bên cạnh hội bạn của Trấn Thành khiến nhiều người đặt nghi vấn cô là nữ chính trong bộ phim Tết của nam đạo diễn. Những suy đoán này không phải tự nhiên mà có, bởi trước đó cả hai đã bất ngờ theo dõi nhau trên Instagram.

Đáng chú ý, mạng xã hội từng lan truyền bức ảnh dàn cast trong buổi cúng máy của bộ phim. Dù các nhân vật đều bị che mặt, nhưng netizen 'soi' ra trang phục của một người trong ảnh y hệt bộ outfit mà Thanh Thuỷ từng đăng tải.

Cuộc gặp gỡ đầy nghi vấn tại Thảo Điền

Đỉnh điểm của những nghi vấn là vào cuối tháng 9, Trấn Thành và Thanh Thuỷ bị bắt gặp cùng có mặt tại một địa điểm ở khu vực Thảo Điền, TP.HCM. Tại đây, biên kịch Lương Nghiêm Huy cũng xuất hiện cùng nhiều thành viên ekip và khu vực có máy móc, thiết bị.

Những chi tiết này làm dấy lên suy đoán địa điểm có thể liên quan đến quá trình ghi hình một dự án. Đáng chú ý, thời điểm đó Trấn Thành đang thực hiện phim Tết EM, khiến cuộc gặp gỡ càng được chú ý.

Sức hút của nàng hậu gen Z

Thanh Thuỷ, Hoa hậu Việt Nam 2022 đến từ Đà Nẵng, sinh năm 2002, đang ngày càng khẳng định sức hút trong showbiz Việt. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện và vóc dáng cân đối, cô còn liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, đảm nhận vị trí mở màn hoặc kết show cho nhiều nhà thiết kế đình đám.

Với lượng người hâm mộ đông đảo cùng nhan sắc sắc sảo, Thanh Thuỷ hiện được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Thật sự là quá nhiều 'hint' rồi, liệu lần này Trấn Thành có chịu công bố chính thức hay định để tụi mình tự soi đến hết phim?