Phi Thanh Vân lùi ngày cưới với bạn trai U60 vì quá bận

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Phi Thanh Vân vừa chia sẻ về việc cô và bạn trai quyết định chưa vội tổ chức đám cưới trong thời gian này. Nữ diễn viên cho biết cô và đối phương hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên, cùng nhau vun đắp tình cảm và hỗ trợ sự nghiệp của nhau.

Giải thích về lý do hoãn hôn lễ, Phi Thanh Vân nói rằng công việc hiện tại quá nhiều và dự kiến phải đến hết năm nay mới hoàn thành, nên đám cưới sẽ được dời sang năm sau. Cô khẳng định bạn trai rất thấu hiểu, không hề hối thúc mà ngược lại còn rất thông cảm vì cả hai "chung hệ điều hành".

Từ kế hoạch 500 khách đến quyết định lùi lịch

Thực tế, vào tháng 9/2025, Phi Thanh Vân từng thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 cùng năm tại TP HCM với quy mô khoảng 500 khách mời. Tuy nhiên, đến cuối năm đó, cô cho biết phải lùi hôn lễ sang năm 2026. Nguyên nhân là do cả hai vướng nhiều lịch trình bận rộn, đặc biệt là việc hoàn thiện 79 tập phim Tham vọng thượng lưu và tổ chức một cuộc thi hoa hậu.

Đầu năm nay, nữ diễn viên tiếp tục giải thích rằng việc thay đổi kế hoạch không phải do tình cảm thiếu bền chặt. Ngược lại, cả hai muốn chờ đợi thời điểm mọi thứ thật sự chín muồi. Phi Thanh Vân mong muốn có một lễ cưới giản dị, ấm cúng bên cạnh những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Chuyện tình với doanh nhân Trần Chí Phú

Phi Thanh Vân công khai hẹn hò doanh nhân Trần Chí Phú từ đầu tháng 11/2024. Bạn trai cô là người quê Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và hơn cô khoảng 10 tuổi. Trước khi chính thức yêu nhau, hai người đã dành khoảng một năm để làm bạn. Trong mắt Phi Thanh Vân, đối phương là người hiền lành, điềm tĩnh và luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ cô trong công việc.

Theo chia sẻ của diễn viên, dù cả hai đều có sự nghiệp riêng nhưng luôn dành cho nhau sự quan tâm và cùng hướng tới những mục tiêu chung. Dù lịch trình dày đặc, doanh nhân Trần Chí Phú vẫn sắp xếp thời gian để ở bên cô và con trai riêng trong những dịp đặc biệt. Gần nhất là ngày 20/10, cả ba cùng một số bạn bè đã cùng nhau đón Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Vượt qua tin đồn rạn nứt

Không ít lần chuyện tình cảm của Phi Thanh Vân vướng vào những tin đồn rạn nứt, đặc biệt là khi cô không nhắc đến bạn trai trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài. Trước những nghi vấn này, nữ diễn viên khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc và thậm chí đã sống chung dù chưa chính thức tổ chức đám cưới. Cô giải thích lý do chọn cách kín tiếng hơn là để giữ sự riêng tư cho mối quan hệ của mình.

Phi Thanh Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai Phương Trinh trong phim Cô gái xấu xí (2008), cùng các tác phẩm như Kính thưa ôsin, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến. Cô khởi nghiệp là người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Về đời tư, cô từng kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc vào năm 2008 rồi ly hôn. Năm 2014, cô kết hôn lần hai với Bảo Duy (kém cô hai tuổi) và có con trai Tấn Đức, nhưng cả hai cũng ly hôn vào năm 2017. Nhiều năm sau đó, cô một mình nuôi con, vừa hoạt động nghệ thuật vừa sản xuất phim và kinh doanh.