Nông Thị Hằng bị loại khỏi The Face Vietnam 2026: Thủ khoa Sân khấu Điện ảnh dừng bước sau điểm 0 ở thử thách TVC

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Nông Thị Hằng, thí sinh thuộc đội Anh Thư, đã chính thức phải ra về trong tập 4 của The Face Vietnam 2026. Quyết định loại thí sinh này đến từ HLV Võ Hoàng Yến sau khi cân nhắc màn thể hiện của cô gái người Tày tại chương trình.

Nông Thị Hằng vốn là một gương mặt gây chú ý. Cô sinh năm 2002, quê Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Thương mại trước khi thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Không chỉ là thủ khoa đầu vào của trường năm 2025, cô còn từng đạt danh hiệu Á khôi 1 tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024, tham gia Nóng cùng FIFA World Cup 2026 và đóng phim giờ vàng Mùa hè năm ấy. Với ngoại hình nổi bật và cá tính mạnh, Hằng từng tạo được dấu ấn ngay từ những tập đầu khi về đội Anh Thư.

Cú sốc điểm 0 và những sai lầm nối tiếp

Thực tế, hành trình của Nông Thị Hằng tại The Face không hề bằng phẳng. Đỉnh điểm là trong thử thách quay TVC, cô nhận mức điểm 0 - con số thấp nhất toàn chương trình. HLV Võ Hoàng Yến dù công nhận Hằng có gương mặt xinh đẹp nhưng thẳng thắn nhận xét cô chưa phát huy được tố chất cần thiết qua ba tập thi.

Trước đó, ở tập 2, khi chụp hình thời trang cho Đỗ Mạnh Cường, Nông Thị Hằng đã liên tục bị nhắc nhở về góc mặt. Chính sự chật vật này đã khiến cô bị Anh Thư đưa vào phòng loại. Chia sẻ về trải nghiệm này, Nông Thị Hằng cho biết cô cảm thấy áy náy vì những lỗi sai trong set chụp đã kéo thành tích của cả đội đi xuống. Cô thừa nhận tinh thần bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên không thể tập trung hoàn toàn vào phần thi.

Áp lực từ thực tế khắc nghiệt

Dù có kinh nghiệm làm mẫu ảnh và được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Nông Thị Hằng lại tỏ ra bối rối trước những thử thách của chương trình. Cô giải thích rằng khi làm mẫu ảnh thông thường, cô có nhiều thời gian và tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, áp lực thời gian chỉ từ 3 đến 5 phút cho mỗi thử thách tại The Face đòi hỏi sự tập trung cực cao, điều này khiến cô đôi lúc bị phân tâm.

Trong nhà chung, Nông Thị Hằng cũng từng có màn đối đầu căng thẳng với đàn anh cùng đội Lãnh Thanh. Mâu thuẫn xảy ra khi Lãnh Thanh, với vai trò thủ lĩnh, triệu tập mọi người họp lúc 3 giờ sáng để góp ý. Việc bị chỉ ra những điều cần thay đổi một cách liên tiếp khiến Hằng không giữ được bình tĩnh và phản ứng lại vì cho rằng cách nói chuyện của đàn anh quá gay gắt. May mắn là sau đó cả hai đã ngồi lại nói chuyện để hóa giải va chạm.

Tiếc nuối khi rời cuộc chơi

Tại phòng loại, Nông Thị Hằng tự tin khẳng định mình biết rõ bản thân là ai và cần làm gì, đồng thời tin rằng màu sắc của một cô gái người Tày từ vùng núi sẽ mang lại sự khác biệt. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để thuyết phục Võ Hoàng Yến. Nhìn lại chặng đường vừa qua, nữ diễn viên nhận ra mình thiếu khả năng kiểm soát tinh thần và giữ bình tĩnh trong môi trường áp lực cao. Cô chia sẻ cảm thấy tiếc nuối vì chưa đủ thời gian để chứng tỏ khả năng bản thân trước tính cạnh tranh khốc liệt của chương trình thực tế lần đầu tham gia.

Sau khi học trò bị loại, HLV Anh Thư đã đăng bài bảo vệ và nhắn nhủ Hằng trên trang cá nhân. Siêu mẫu động viên cô hãy cứ mang theo những gì đã học, mạnh dạn thử và sai vì chặng đường phía trước vẫn còn nhiều cơ hội. Trước đó, Anh Thư cũng từng nhiều lần góp ý Hằng về việc suy nghĩ quá nhiều dẫn đến bị rối và không tập trung vào mục tiêu cụ thể.