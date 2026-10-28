Đen Vâu đưa Gia Lai và Quảng Ngãi lên top 1 trending với Những em bé mặt trời

Giải trí

Sản phẩm âm nhạc Những em bé mặt trời ra mắt ngày 22.10 đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam. Tính đến thời điểm báo cáo, MV đã thu về 1,2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận tích cực từ khán giả.

Đen Vâu là nam rapper sinh năm 1989.

Hành trình tìm về ký ức tuổi thơ

Cảm hứng cho bài hát này đến từ chuyến đi Gia Lai vào tháng 6 trong chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Tại đây, Đen Vâu đã bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vui đùa dưới tán cà phê, tiếng cười vang giữa những vòm lá khiến anh tìm thấy chính ký ức tuổi thơ của mình.

Nam rapper chia sẻ một khoảnh khắc đầy xúc động khi đứng chìm trong cây cà phê và thấy lại hình ảnh chính mình 30 năm trước. Đó là lúc ba mẹ đi hái cà phê còn những đứa trẻ chạy xung quanh rẫy. Với Đen, việc nhìn lại hình ảnh này không phải là mường tượng mà giống như thấy mình ngày bé trong một thân xác lớn hơn. Sự kết nối này giúp tâm hồn anh được gột rửa, trở nên trong trẻo và thông suốt hơn, từ đó anh mới có thể viết nên bài hát này.

8 điểm đến đậm chất thơ trong MV

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Đen Vâu còn hào hứng giới thiệu đến khán giả 8 địa điểm xuất hiện trong sản phẩm để mọi người cùng khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương. Đặc biệt, trong MV có sự xuất hiện của hai em nhỏ trong vai trò hướng dẫn viên nhí, dẫn nam rapper và ê kíp đi qua những cảnh sắc thân thuộc của quê hương.

Tại Gia Lai, có 7 địa điểm được lên sóng bao gồm: rẫy cà phê Ia Ly, hồ M'Hê Ay, con đường Ia Ly, núi lửa Chư Đăng Ya, thác Phú Cường, ngôi trường nhỏ tại xã Lơ Pang và cánh đồng lúa ở xã Lơ Pang. Ngoài ra, MV còn giới thiệu thêm một địa điểm tại tỉnh Quảng Ngãi là làng Kon K'Tu. Mỗi nơi đều mang một nét đẹp riêng, từ sự hùng vĩ của thiên nhiên đến những không gian văn hóa bản địa bình dị.

Tuy nhiên, Đen cho rằng 8 địa điểm này vẫn chưa thể lột tả hết vẻ đẹp của Gia Lai. Với anh, việc khám phá vùng đất này là một trải nghiệm đa giác quan, bao gồm cả mùi hương, màu sắc và những cảm nhận tinh tế, thay vì chỉ đơn thuần là ngắm nhìn cảnh sắc qua hình ảnh.

Ý nghĩa đằng sau tên gọi Những em bé mặt trời

Tựa đề của bài hát bắt nguồn từ những rung cảm chân thành của Đen trong quá trình quay MV tại các ngôi làng. Anh kể lại rằng khi nhìn thấy những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy trong nắng, anh cảm giác nắng như một nguồn dinh dưỡng để bọn trẻ lớn lên. Chính hình ảnh này đã khơi gợi tên gọi Những em bé mặt trời.

Qua những ánh mắt ấm áp, yêu thương và trìu mến được lột tả trong MV, Đen cảm nhận rằng chính những khó khăn, gian khổ của cuộc sống sẽ càng làm cho những đứa trẻ trở nên cứng cáp và kiên cường hơn. Thông qua sản phẩm này, nam rapper mong muốn khán giả không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp vùng đất Gia Lai mà còn thấu hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa của người dân nơi đây.

Đúng là kiểu của Đen Vâu, cứ nhẹ nhàng mà thấm, vừa nghe nhạc vừa muốn xách vali lên đi Gia Lai ngay lập tức, mọi người thấy sao?