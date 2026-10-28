NSND Minh Vương tiết lộ lý do luôn 'đòi' ca chung với NSND Lệ Thủy

Giải trí

Tối 25.10, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 với chủ đề Mãi một vầng trăng đã lên sóng trên HTV9. Đêm diễn quy tụ đông đảo các nghệ sĩ cải lương qua nhiều thế hệ, không chỉ trình diễn những ca cảnh, trích đoạn được dàn dựng công phu mà còn là nơi để các nghệ sĩ ngồi lại chia sẻ kỷ niệm và kinh nghiệm giữ gìn giá trị của sân khấu truyền thống.

Cặp bài trùng hơn 50 năm và bài ca Bánh bông lan

Điểm nhấn khiến dân tình chú ý nhất chính là màn tái ngộ của NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy qua bài ca Bánh bông lan của tác giả Loan Thảo. Với lối thể hiện duyên dáng và giọng ca ngọt ngào, hai nghệ sĩ đã gợi lại dấu ấn của một hành trình song ca kéo dài hơn nửa thế kỷ.

NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ rằng bài hát này đã đi cùng bà và NSND Minh Vương suốt hơn 50 năm. Đặc biệt, đây cũng chính là bài hát mà cả hai đã trình bày ngay trong số đầu tiên của Vầng trăng cổ nhạc, nên khi được diễn lại, bà cảm thấy rất vui và xúc động.

còn với NSND Minh Vương, bà Lệ Thủy chính là bạn diễn ăn ý nhất sau nhiều năm gắn bó. Nam nghệ sĩ thừa nhận dù có thể diễn cùng nhiều đồng nghiệp khác, nhưng chính sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả dành cho cặp đôi này đã tạo nên động lực rất lớn. Ông chia sẻ thẳng thắn là mỗi khi có lời mời biểu diễn, câu đầu tiên ông luôn hỏi: "Có Lệ Thủy không?", và nếu có, ông sẽ sẵn sàng tham gia ngay lập tức vì cảm giác hưng phấn mà sự kết hợp này mang lại.

Theo NSND Lệ Thủy, lý do bộ đôi này luôn được yêu mến là nhờ chất giọng mộc mạc, cách thể hiện gần gũi. Đặc biệt, những bài ca về quê hương khi được hai nghệ sĩ cùng trình bày thường rất "ăn khách" và được khán giả thương mến.

Bí kíp 'ca hơi dài' trong cải lương

Không chỉ có hát, chương trình còn là một buổi 'masterclass' nhỏ khi nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng cùng mổ xẻ về kỹ thuật ca hơi dài. Đây là kỹ thuật tạo dấu ấn riêng trong phong cách thể hiện vọng cổ, nhưng không hề đơn giản vì đòi hỏi quá trình khổ luyện cực kỳ khắt khe.

Nghệ sĩ Châu Thanh cho rằng dù kỹ thuật này khó và không phải ai cũng thích, nhưng ông may mắn được đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Theo ông, điều then chốt không chỉ là khả năng giữ hơi mà là biết vận dụng đúng lúc, đúng tình huống. Ông nhấn mạnh ca hơi dài sẽ phát huy hiệu quả trong những phân đoạn vui tươi, tình yêu đẹp, nhưng tuyệt đối không phù hợp với những đoạn bi thương cần sự lắng đọng.

Đồng quan điểm, NSƯT Phượng Hằng chia sẻ về hành trình luyện tập kiên trì của mình: bắt đầu từ những câu ca 16 nhịp, sau đó nâng dần lên 32 rồi 64 nhịp để tìm ra cách thể hiện riêng. Tuy nhiên, bà khẳng định việc kéo dài câu ca chỉ là một phần, quan trọng hơn là phải đặt kỹ thuật đúng chỗ và kết hợp luyến láy phù hợp để không làm mất đi sức truyền cảm của câu vọng cổ. Sau phần chia sẻ, hai nghệ sĩ đã cùng thể hiện trích đoạn Vụ án Mã Ngưu của tác giả Đăng Minh.

Sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ

Đêm diễn còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ với những màu sắc đa dạng. NSND Lệ Thủy cùng NSND Trọng Hữu đã mang đến trích đoạn Hàn Mặc Tử, khắc họa sâu sắc nỗi nhớ và thân phận con người. Trong khi đó, NSND Hữu Quốc và Bình Tinh lại mang đến hơi thở của tuồng cổ qua tiết mục Tầm vương tơ với sự kết hợp giữa vũ đạo và phục trang truyền thống.

Các ca cảnh khác cũng gây ấn tượng mạnh như Cung tơ hòa điệu - Mãi một vầng trăng với sự tham gia của NSƯT Vũ Luân, Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến và nhóm múa Việt Hải. Tiết mục Sân khấu lên đèn có sự góp mặt của NSƯT Thanh Thanh Hiền, Chí Tâm, Huỳnh Thoa, Hoàng Khiêm và nhóm múa Bạch Dương. Ngoài ra, NSƯT Kim Tử Long cùng ca sĩ Cẩm Ly và nhóm múa Việt Hải cũng để lại dấu ấn trong ca cảnh Ngàn sau có tương phùng.

Khép lại chương trình là ca cảnh Vầng trăng tao ngộ - Vầng trăng yêu thương với sự hội ngộ của NSND Trọng Phúc, Thùy Trang, Ngọc Châu, Mỹ Duyên, Trí Khang, Hoàng Việt Trang cùng nhóm múa Bạch Dương. Một cái kết đầy cảm xúc, đúng chất kết nối các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu cải lương.

Đúng là kiểu tình bạn 'định mệnh', cứ hễ có nhau là auto ăn khách, bạn có cặp bài trùng nào mà cứ đi cùng nhau là mọi thứ trở nên dễ dàng không?