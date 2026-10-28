Cô gái bỏ phố về quê được bạn trai hỏi cưới bằng tráp sách và vải nhung độc lạ

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Một lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa vừa khiến cư dân mạng xôn xao vì những tráp lễ độc nhất vô nhị. Thay vì những món đồ sính lễ quen thuộc, chú rể Văn Minh đã chuẩn bị tráp sách và vải nhung cho lễ ăn hỏi với Hải Yến, tạo nên một dấu ấn riêng biệt dựa trên chính đam mê và thói quen của hai người.

Sính lễ là sách và món quà tinh thần

Ý tưởng về tráp sách xuất phát từ sở thích chung của Hải Yến và Văn Minh khi cả hai đều yêu đọc sách và thường tặng nhau những cuốn sách hay trong thời gian yêu. Ban đầu, Văn Minh định chọn những cuốn sách về văn hóa Việt Nam vì đây là chủ đề Hải Yến yêu thích. Thế nhưng, vì không tìm đủ số lượng sách như kỳ vọng và màu sắc không hợp với tông màu chủ đạo của buổi lễ, anh đã thay đổi lựa chọn.

Cuối cùng, chú rể quyết định chọn bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle cùng hai cuốn sách mà anh đã đọc review là Đôi mắt của Mona (Thomas Schlesser) và Con Bim trắng tai đen (Gavriil Troyepolsky). Để có được những cuốn sách ưng ý, Văn Minh đã lùng sục tại các hiệu sách ở cả Hà Nội và Thanh Hóa. Thậm chí, trong một hội sách diễn ra vào tháng 10, anh đã dành trọn một ngày tại Hà Nội chỉ để tìm kiếm những cuốn sách phù hợp nhất.

Hải Yến chia sẻ rằng hành động này không chỉ để tạo ra một tráp lễ đẹp mà còn gửi gắm mong muốn xây dựng thói quen đọc sách cho gia đình nhỏ sau này. Đặc biệt, vì Văn Minh là bác sĩ quân y đang công tác tại một bệnh viện ở Ninh Bình và thường xuyên phải xa nhà, những món quà mang giá trị tinh thần này giúp cô dâu cảm thấy gần gũi, như có chồng ở bên mỗi ngày.

Tráp vải nhung chiều lòng cô dâu

Không chỉ có sách, lễ ăn hỏi còn có một tráp lễ cực kỳ đặc biệt khác: những tấm vải nhung được trang trí khéo léo cùng hoa hồng, hoa phi yến và ly kép màu hồng phấn. Đây là món quà đánh đúng vào sở thích sưu tầm vải nhung từ nhỏ của Hải Yến vì cô yêu cảm giác mềm mịn, dễ chịu và luôn cần một tấm vải nhung bên cạnh mới có thể ngủ ngon.

Hiểu rõ thói quen này, Văn Minh đã kể lại với mẹ mình. Mẹ chú rể đã dành thời gian chuẩn bị 7 tấm vải với nhiều màu sắc khác nhau để dành tặng con dâu trong ngày trọng đại. Sự kết hợp hài hòa giữa tráp sách và tráp vải nhung khi đưa đến nhà gái đã khiến cô dâu vừa xúc động vừa thích thú.

Sự xuất hiện của hai tráp lễ lạ lùng này đã khiến nhiều khách mời, hàng xóm và người thân bất ngờ. Nhiều người chia sẻ rằng họ đã dự nhiều đám cưới nhưng chưa từng thấy sính lễ nào độc đáo đến vậy, thậm chí có người còn đùa rằng tráp sách rất nặng vì chứa toàn "tri thức". Sau khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc, nhiều người còn gắn thẻ người yêu hoặc chồng với mong muốn có một lễ vật tương tự.

Từ tình bạn đến quyết định về quê lập nghiệp

Câu chuyện tình yêu của Hải Yến và Văn Minh bắt đầu từ 2 năm trước thông qua một nhóm bạn chung. Hải Yến ấn tượng với sự thông minh, tư duy linh hoạt của đối phương, trong khi Văn Minh lại cảm mến cô gái cùng tuổi bởi gương mặt xinh xắn và tính cách thân thiện. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, hai người chỉ duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè. Trong quá trình đó, họ dần nhận ra có nhiều sở thích, thói quen tương đồng, từ cách suy nghĩ đến giải quyết vấn đề.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 4 khi Hải Yến quyết định rời Hà Nội để về quê làm việc. Việc ở gần nhau hơn giúp tình cảm của cả hai trở nên bền chặt và họ tìm thấy chí hướng chung trong cả công việc lẫn cuộc sống. Vì đặc thù công việc bác sĩ quân y của Văn Minh tại Ninh Bình (cách nhà ở Thanh Hóa khoảng 60km) thường xuyên phải trực và vắng nhà, cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm 2026 để sớm ổn định cuộc sống. Với họ, những thông điệp gửi gắm qua tráp cưới chính là hành trang tuyệt vời để bước vào hôn nhân.