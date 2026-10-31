Trương Nam Thành hội ngộ 'Lão Phật Gia' Tùng Yuki sau 11 năm: Người hạnh phúc bên vợ con, người vẫn phong độ làm vệ sĩ sao

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Trương Nam Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tình cờ gặp lại diễn viên Tùng Yuki tại sân bay Nội Bài. Sau 11 năm không gặp, cả hai vẫn giữ mối quan hệ cực kỳ thân thiết, xưng hô bố - con đầy tình cảm. Nam diễn viên sinh năm 1991 đã không quên nhắc lại kỷ niệm khi từng hợp tác cùng tiền bối trong bộ phim truyền hình Chung Cư Cảnh Sát của đạo diễn Đặng Minh Quốc.

Trên trang cá nhân, Trương Nam Thành cho biết hai cha con tình cờ gặp lại nhau sau 11 năm và chúc Tùng Yuki luôn bình an, giữ được phong độ như hiện tại.

Trương Nam Thành: Từ nam thần làng mốt đến ông bố bỉm sữa

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trương Nam Thành từng là một trong những gương mặt đình đám của làng mốt Việt với chiều cao 1,82 m cùng hình thể săn chắc. Anh khởi đầu đầy ấn tượng khi giành giải Hình thể đẹp nhất tại Siêu mẫu Việt Nam năm 2010. Đến năm 2011, anh tiếp tục thắng giải Vàng Ngôi sao người mẫu và đại diện Việt Nam đi thi Manhunt International 2011 tại Hàn Quốc. Tại đây, anh xuất sắc đạt danh hiệu Á vương 3 và giải Thí sinh được yêu thích nhất, khiến tên tuổi vươn xa. Không dừng lại ở đó, năm 2012, anh còn chứng minh độ đa năng khi giành ngôi Á quân Bước nhảy Hoàn vũ.

Không chỉ làm chủ sàn runway, Trương Nam Thành còn lấn sân sang diễn xuất với nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ ngoại hình sáng. Tuy nhiên, ngay khi sự nghiệp đang thăng hoa, anh lại chọn lối sống kín tiếng, hạn chế tham gia showbiz để ưu tiên cho gia đình.

Năm 2018, anh kết hôn với doanh nhân Thu Huyền, người hơn anh 15 tuổi. Trương Nam Thành từng dành những lời cực kỳ ngọt ngào cho bà xã và khẳng định dù có chọn lại lần nữa, anh vẫn muốn người phụ nữ này đồng hành cùng mình. Sau đám cưới, anh chuyển ra Hà Nội định cư để cùng vợ phát triển công việc kinh doanh. Tháng 8/2019, cặp đôi đón hai con trai song sinh là Tin và Sóc. Hiện nay, hai quý tử đã 7 tuổi, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ và được nam diễn viên chăm sóc chu đáo, không ngại làm việc nhà hay đưa con đi chơi.

Tùng Yuki: Vừa là diễn viên gạo cội, vừa là vệ sĩ quốc dân

Trong khi đó, Tùng Yuki (tên thật là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1962 tại Gia Lai) lại có một cuộc đời đầy thú vị. Xuất thân trong gia đình 5 anh chị em, ông sớm theo học Vịnh Xuân Quyền từ nhỏ. Thời trẻ, khi vào TP HCM học kỹ thuật cơ khí, ông làm thêm tại một công ty bảo vệ để trang trải cuộc sống. Nhờ nền tảng võ thuật và sự điềm đạm, ông dần trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp.

Hiện tại, Tùng Yuki điều hành một công ty bảo vệ với quy mô hơn 2.500 nhân viên trên toàn quốc. Dù là sếp lớn nhưng ông vẫn trực tiếp làm nhiệm vụ tại các sự kiện lớn, bảo vệ cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ gắn bó hơn 20 năm với ca sĩ Mỹ Tâm. Họa mi tóc nâu tin tưởng đến mức gọi ông là "bố Tùng".

Với điện ảnh, Tùng Yuki bén duyên khi đã ngoài 40 tuổi qua phim Dốc tình. Sau đó, ông góp mặt trong hàng loạt phim như Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Bí mật tam giác vàng, Chị trợ lý của anh và Bí mật người thừa kế. Đặc biệt, vai Chiến "Lão Phật Gia" trong Bí mật tam giác vàng với phong thái quyền lực, lạnh lùng đã khiến biệt danh này gắn liền với ông cả trong phim lẫn ngoài đời.

Ngoài công việc, nam nghệ sĩ sống rất kín tiếng, ít chia sẻ về vợ con để giữ sự riêng tư. Ông duy trì phong độ ở tuổi ngoài 60 bằng thói quen tập võ, đọc sách và rèn luyện sức khỏe.