Thiên Ân đi dự đám cưới Kỳ Duyên, nhưng mà là... trong phim

Giải trí

Ngày 23/10, sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 tại TP. HCM đã biến thành một buổi tụ họp sôi động của hội showbiz. Từ Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Tiểu Vy, Lâm Vỹ Dạ, Lê Hạ Anh cho đến Pháo và Đoàn Minh Anh đều đổ bộ để ủng hộ dàn diễn viên. Vì Kỳ Duyên là nữ chính của phần 3 lần này nên việc Thiên Ân xuất hiện để tiếp sức cho bạn đồng hành là điều dễ hiểu.",

"## Visual đỉnh nóc kịch trần của hai nàng hậu

Khi hai mỹ nhân đứng cạnh nhau, visual thực sự là một màn gấp đôi mãn nhãn. Thiên Ân chọn phong cách thanh thoát với chiếc đầm cổ yếm màu trắng, điểm xuyết những bông hoa mềm mại trước ngực. Kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa nhẹ nhàng, nàng hậu toát lên vẻ nữ tính, lịch sự và cực kỳ quyến rũ.

Ngược lại, Kỳ Duyên chọn chiến thuật chặt chém thảm đỏ bằng phong cách sang trọng và quyền lực. Chiếc đầm cúp ngực đuôi cá lấp lánh ôm sát, khoe trọn vóc dáng chuẩn từng centimet. Mái tóc được tạo kiểu nhã nhặn cùng trang sức tinh tế càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa cho người đẹp.

Không chỉ diện đồ đẹp, Thiên Ân còn gây chú ý khi mang theo một bó hoa hồng siêu to khổng lồ để chúc mừng ngày ra mắt phim của bạn. Hai người đẹp liên tục tương tác, nắm tay nhau trước ống kính. Đặc biệt, màn gửi nụ hôn gió đầy tình cảm và tự hào của Thiên Ân dành cho Kỳ Duyên đã khiến netizen lụi tim vì quá ngọt ngào.",

"## Cú twist về đám cưới gây lú

Nếu ai đó thắc mắc tại sao lại nói Thiên Ân đi dự đám cưới Kỳ Duyên thì câu trả lời nằm ở một màn troll nhẹ. Trong buổi họp báo trước đó, Kỳ Duyên đã chiếu một cảnh phim công bố ngày cưới và mời mọi người đến chung vui. Hóa ra, đây là tình tiết trong phim chứ không phải ngoài đời thực.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu và kết hôn với nhân vật Văn Tài do Quốc Anh thủ vai. Đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối khi hai gia đình se duyên cho con cái. Trước đó, những hình ảnh và trailer nhá hàng về phân cảnh đám cưới này đã gây bão trên mạng xã hội vì nhan sắc không điểm chê của cặp đôi chính.",

"## Vòng xoáy ân oán trong Chị Chị Em Em 3

Nội dung phần này sẽ xoay quanh những mưu mô, toan tính và các mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa năm nhân vật. Mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ mập mờ giữa Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Văn Tài (Quốc Anh), dù Thị Liễu đã kết hôn với Văn Cường (Steven Nguyễn).

Khi bí mật bị phanh phui, Văn Cường đã chọn bắt tay với Thị Mầu (Kỳ Duyên) - một người phụ nữ sắc sảo, đầy ẩn ức và toan tính - để thực hiện kế hoạch trả thù. Sự kịch tính tiếp tục đẩy lên cao khi Thị Nương (Chi Pu) xuất hiện, cuốn tất cả vào vòng xoáy tranh đoạt và ân oán.

Bên cạnh dàn cast chính, phim còn có sự góp mặt của NSND Lê Khanh trong vai Mẹ Thị Mầu kiêm cố vấn diễn xuất. Ngoài ra, các khách mời như ca sĩ Bảo Anh, Bùi Quỳnh Hoa, Tô Diệp Hà và Nguyễn Thanh Hảo cũng tham gia vào dự án này. Chị Chị Em Em 3 đã chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.