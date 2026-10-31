Châu Khang: Nam MC GenZ từng 3 lần đạt thủ khoa lần đầu dẫn chung kết Olympia 2026

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Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra. Trong đội hình dẫn dắt năm nay, MC Châu Khang là một trong bốn gương mặt được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn tại các điểm cầu. Đây là lần đầu tiên nam MC sinh năm 2001 góp mặt trong trận chung kết năm. Anh sẽ trực tiếp có mặt tại điểm cầu Hưng Yên để đồng hành cùng hàng nghìn cổ động viên cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh đến từ THPT Chuyên Thái Bình.

Gương mặt GenZ triển vọng với profile "khủng"

Trong dàn MC dẫn chung kết năm nay, Châu Khang là người trẻ tuổi nhất. Anh hiện là gương mặt GenZ triển vọng của VTV3, quen thuộc với khán giả qua các chương trình như Café sáng, Sao 24h, Vũ trụ Fandom và Sao Check. Với ngoại hình sáng, lối dẫn trẻ trung, sáng tạo cùng giọng nói miền Nam, anh nhận được nhiều sự yêu thích từ giới trẻ, điển hình là đoạn trích dẫn chương trình Vũ trụ Fandom trên Threads đã thu về hơn 10 nghìn lượt thích.

Trước khi theo đuổi truyền hình, Châu Khang khiến nhiều người trầm trồ với bảng thành tích học tập đáng nể. Nam MC đến từ Bến Tre từng đạt thủ khoa chuyên Lý khi học THCS, sau đó tiếp tục giành ngôi thủ khoa chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Bến Tre và cuối cùng là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM. Không chỉ giỏi sách vở, anh còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi trở thành Quán quân cuộc thi âm nhạc Ai sẽ thành sao ở tuổi 16 và chiến thắng cuộc thi Ngôi sao xì tin do Báo Mực Tím tổ chức.

Hành trình từ âm nhạc đến ánh đèn sân khấu VTV3

Sau khi tốt nghiệp THPT, Châu Khang từng học song song tại Nhạc viện và ngành kinh tế tài chính. Tuy nhiên, vì lịch học quá dày nên anh buộc phải chọn một trong hai. Dù gia đình mong muốn con trai có công việc ổn định, Châu Khang vẫn quyết định theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh thừa nhận mình từng trải qua giai đoạn hoài nghi về lựa chọn nghề nghiệp, nhưng sau nhiều năm ca hát, anh nhận ra bản thân yêu thích việc giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ và kết nối với khán giả.

Bước ngoặt đến vào sinh nhật tuổi 24, khi anh lần đầu làm MC cho một buổi lễ tốt nghiệp của lớp. Nhờ sự động viên từ giảng viên, Châu Khang tự tin theo đuổi nghề dẫn chuyên nghiệp. Anh vượt qua hàng trăm hồ sơ để trở thành một trong hai gương mặt mới của VTV3. Chương trình đầu tiên anh xuất hiện là Đẹp+84, ghi hình tại Hoàng thành Thăng Long. Sau đó, anh quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống để phát triển sự nghiệp, mặc dù gia đình vẫn lo lắng khi con trai sống xa nhà.

Tinh thần cầu thị của một "tân binh"

Để thích nghi với môi trường truyền hình khắc nghiệt, Châu Khang dành nhiều thời gian quan sát các tiền bối, học cách xây dựng kịch bản và xử lý tình huống. Anh từng dành trọn hai ngày để xem lại toàn bộ mùa Đường tới cầu vồng 2020 và duy trì thói quen dậy sớm xem Café sáng để học hỏi. Nam MC thẳng thắn thừa nhận mình còn thiếu kinh nghiệm và cần thời gian hoàn thiện. Anh chia sẻ rằng điều quan trọng nhất lúc này là dũng cảm đối mặt với sự vụng về của bản thân và giữ tinh thần cầu thị. Sau hơn một năm làm nghề, anh đã có cơ hội đứng chung sân khấu với các MC kỳ cựu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VTV3.

Đối với Châu Khang, việc dẫn chung kết Olympia năm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì hồi nhỏ anh từng mơ được làm thí sinh của chương trình này, cũng như Đồ Rê Mí và Vua tiếng Việt. Trước thềm trận đấu, nam MC 25 tuổi mong muốn mang nguồn năng lượng tích cực đến điểm cầu Hưng Yên để cùng khán giả tiếp sức cho Nguyễn Huy Quang Minh chinh phục vòng nguyệt quế.

Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 8h30 ngày 1/11. Bên cạnh Châu Khang, ba điểm cầu còn lại sẽ do Minh Tân, Sơn Lâm và Thái Trang đảm nhận, trong khi Ngọc Huy và Khánh Vy dẫn tại trường quay chính.