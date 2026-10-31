Bình An và mô hình cà phê thủy sinh độc lạ tại Hà Nội

Giải trí

Bình An từng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh với một mô hình đặc biệt. Tại một căn biệt thự ở khu vực Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nam diễn viên đầu tư một địa điểm kết hợp giữa quán cà phê và showroom thủy sinh. Đây không chỉ là nơi phục vụ đồ uống mà còn là không gian trưng bày nghệ thuật dành cho những ai yêu thích cá cảnh.

Điểm nhấn của toàn bộ địa điểm nằm ở sự phân chia không gian tinh tế. Phía bên ngoài là khu vực sân vườn thoáng đãng, lý tưởng cho khách ngồi nhâm nhi cà phê. Trong khi đó, không gian bên trong lại được bố trí những bể thủy sinh kích thước lớn, tạo nên một môi trường sắp đặt dưới nước đầy ấn tượng. Chính việc đưa sở thích cá nhân vào kinh doanh đã giúp địa điểm này sở hữu màu sắc riêng, thu hút những người đam mê nghệ thuật thủy sinh đến trải nghiệm.

Từ niềm đam mê cá cảnh đến khởi nghiệp

Mô hình này xuất phát từ niềm yêu thích đặc biệt của Bình An đối với cá cảnh và nghệ thuật sắp đặt bể thủy sinh. Sở thích này được nam diễn viên đầu tư khá nhiều thời gian, công sức. Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình.

Trên màn ảnh, Bình An có cơ hội thử sức với những hình tượng khác biệt. Đó là những hình tượng khác biệt so với hình ảnh thư sinh từng gắn liền với anh.

Hành trình từ hot boy phong cách Hàn Quốc

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình, anh từng gây chú ý trên mạng xã hội vào khoảng cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Khi ấy, anh gây chú ý nhờ những bộ ảnh mang phong cách Hàn Quốc. Anh cao 1,82m. Hiện tại, anh hoạt động song song trong cả hai lĩnh vực là diễn xuất và người mẫu.

Chuyện tình ngọt ngào với Á hậu Phương Nga

Ngoài sự nghiệp, đời tư của Bình An cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là mối quan hệ với Á hậu Phương Nga. Cả hai bén duyên sau một lần gặp gỡ tại một sự kiện và chính thức công khai tình cảm vào dịp Valentine năm 2019. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hài hước và lãng mạn trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả yêu mến vì sự tương tác tự nhiên.

Sau khoảng bốn năm gắn bó, Bình An và Phương Nga đã tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Buổi lễ có sự góp mặt của gia đình, bạn bè và các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường .