Á hậu Diễm Châu bỏ phố về biển cùng 5 con: Chấp nhận giảm nửa thu nhập để đổi lấy cuộc sống thần tiên

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Quyết định rời TPHCM để chuyển đến Đà Nẵng định cư cùng 5 con đã khiến cuộc sống của á hậu Diễm Châu thay đổi hoàn toàn. Dù chấp nhận mất đi hơn một nửa thu nhập, chị xem đây là sự đánh đổi xứng đáng để có được những khoảnh khắc quây quần và toàn thời gian chăm sóc con cái.

Diễm Châu là Á hậu Áo dài 2006. Trước khi chuyển nhà, chị từng đối mặt với tình trạng đi làm từ sớm khi con còn ngủ, tối về thì con đã ngủ say, thậm chí có tháng cả nhà không gặp nhau. Việc quây quần ăn cơm gia đình lúc đó là điều xa xỉ, và chị chỉ kịp nhắc các con học bài mà không rõ tụi nhỏ có nghe hay không. Chính vì muốn con có trải nghiệm sống mới, chị đã quyết định chuyển nhà và chọn Đà Nẵng vì có nhiều trường tốt.

Chuyện đi chợ 5 triệu đồng và niềm vui bình dị

Cuộc sống hiện tại của mẹ con á hậu xoay quanh những niềm vui đơn giản. Diễm Châu duy trì thói quen dậy sớm đi chợ hằng ngày vì hải sản tại Đà Nẵng tươi, rẻ và đa dạng. Trong một video chia sẻ, chị đã chi khoảng 5 triệu đồng để mua một lượng lớn thực phẩm gồm tôm, bề bề, cua lông, mực, thịt heo, các loại cá và rau xanh, sau đó dành cả buổi để phân loại, sơ chế và bảo quản trong tủ đông.

Chị và các con còn dùng bữa tối ngoài vườn với tôm biển, mực và rau tự trồng. Theo Diễm Châu, hạnh phúc đơn giản chỉ là lúc mẹ con quây quần ăn uống và tận hưởng không khí biển mát mẻ. Ngoài kinh doanh, chị còn tranh thủ bán hàng online, làm tiếp thị liên kết để kiếm thêm thu nhập.

Hành trình thích nghi và căn biệt thự 450m2

Thời gian đầu khi mới đến Đà Nẵng vào tháng 7 năm 2025, Diễm Châu gặp không ít chật vật. Việc vừa phải điều hành cơ sở kinh doanh từ xa, vừa chăm sóc con cái và sắp xếp cuộc sống mới khiến doanh thu của chị giảm mạnh từ 50% đến 60%. Tuy nhiên, sau hơn một năm, gia đình chị đã hoàn toàn thích nghi.

Về nơi ở, mẹ con á hậu đã trải qua ba địa điểm khác nhau. Đầu tiên là căn hộ 80m2 giá thuê 13 triệu đồng/tháng, sau đó là một căn nhà phố ở trung tâm. Đến tháng 6 năm 2026, gia đình mới dọn vào căn biệt thự hiện tại rộng 450m2 thuộc khu đô thị cao cấp phía nam thành phố, cách biển khoảng 10 phút lái xe.

Căn villa này được thiết kế theo phong cách nông trại hiện đại pha chút mộc mạc và Bắc Âu, có sẵn nội thất gỗ với 4 phòng ngủ, sân cỏ và bể bơi. Trong đó, các con sử dụng 3 phòng ngủ nhỏ, còn phòng lớn dành cho Diễm Châu, trợ lý và thỉnh thoảng là mẹ chị khi ra thăm. Để chi trả phí thuê biệt thự này, Diễm Châu dùng tiền cho thuê căn penthouse rộng 210m2 ở khu Phú Mỹ Hưng, TPHCM (hiện chị vẫn chưa bán căn hộ này).

Sự phát triển của các con và những quyết định mạo hiểm

Không chỉ thay đổi nơi ở, Diễm Châu còn chú trọng đến sự phát triển toàn diện của con cái. Chị thường xuyên đưa các con đi tắm biển, dã ngoại, lội suối, bơi thuyền hoặc chơi thể thao vào cuối tuần và ngày lễ. Thời gian rảnh, chị tự trồng rau và cà tím trong vườn để vừa thư giãn vừa có thực phẩm sạch.

Một quyết định quan trọng khác là việc đưa bé Cuội (một trong hai con nuôi, cùng với bé Thỏ, bên cạnh ba con ruột là Cool, Jolie và Clara) trở lại TPHCM học tập. Dù từng cảm thấy khó khăn, đắn đo và dằn vặt, nhưng đến nay Diễm Châu cảm thấy nhẹ nhõm vì bé Cuội hiện sống với cậu Tư, trở nên tự giác và trưởng thành hơn, kết nối với bạn bè thay vì dùng thiết bị điện tử.

Nhìn các con khỏe mạnh, "đen nhẻm" và rôm rả kể chuyện trường lớp mỗi ngày, á hậu Diễm Châu cảm thấy tự hào về quyết định mạo hiểm của mình cách đây một năm. Mẹ con chủ yếu ăn tại nhà, thỉnh thoảng ra ngoài tìm các hàng quán ngon để thưởng thức cũng như phát triển mảng nội dung giới thiệu ẩm thực, du lịch tại địa phương.

Đánh đổi nửa thu nhập để lấy lại thời gian cho con, liệu có nhiều mẹ bỉm sữa dám chơi lớn như thế này không nhỉ?