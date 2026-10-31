Nữ tiếp viên hàng không lấn sân điện ảnh với nhan sắc '0 điểm' gây sốt

Giải trí

Quỳnh Anh (Bùi Quốc Quỳnh Anh, hay còn gọi là Gabriella Bui, sinh năm 1992) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Giao Điểm Sinh Tử. Cô nàng tân binh này gây tò mò khi quyết định rẽ hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Từ tiếp viên trưởng đến tân binh màn ảnh

Trước khi dấn thân vào điện ảnh, Quỳnh Anh từng có nhiều năm làm việc trong ngành hàng không và thậm chí đảm nhận vị trí tiếp viên trưởng. Hình ảnh một nữ tiếp viên xinh đẹp, chuyên nghiệp của cô đã từng nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Dù đang sở hữu một công việc trong mơ, nhưng vì muốn theo đuổi nghiêm túc nghề diễn xuất, Quỳnh Anh đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc xin nghỉ việc để có thể chủ động thời gian và tập trung tối đa cho niềm đam mê này. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không giấu được sự xúc động và tự hào khi cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện trên poster của một bộ phim điện ảnh.

Nhan sắc gây choáng ngợp và tạo hình lấm lem

Điểm khiến netizen mê mẩn nhất ở Quỳnh Anh chính là gương mặt hài hòa, đôi mắt to cùng nụ cười nhẹ nhàng. Với chiều cao 1m7, cô nàng sở hữu vóc dáng chuẩn khiến nhiều người bình luận ví von nhan sắc này giống với các mỹ nhân Vbiz như Huyền Lizzie, Tâm Tít hay fashionista Khánh Linh - Cô Em Trendy.

Điều đáng nói là dù trong phim Giao Điểm Sinh Tử, nhân vật của Quỳnh Anh có tạo hình khá lấm lem và tả tơi nhưng cô vẫn toát lên thần thái ngời ngời.

Giao Điểm Sinh Tử và cuộc chiến sinh tử giữa rừng sâu

Đây là dự án điện ảnh đầu tiên Quỳnh Anh tham gia, một bộ phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, thuộc thể loại lịch sử, hành động và tâm lý chiến tranh do đạo diễn Ngô Xuân Phước thực hiện. Phim được chuyển thể từ truyện dài Cuộc Truy Tầm Kho Vũ Khí của nhà văn Đoàn Giỏi.

Câu chuyện lấy bối cảnh Chiến khu Đ năm 1952, xoay quanh hành trình truy tìm kho vũ khí do quân Nhật bỏ lại giữa rừng sâu. Khi người giao liên trẻ Nguyễn Văn Dũng vô tình để lộ manh mối sau khi thoát chết trở về, đội truy tìm do chỉ huy Ninh dẫn đầu đã lên đường. Tuy nhiên, một toán biệt kích Pháp cũng ráo riết truy đuổi, đẩy các nhân vật vào một cuộc chiến sinh tử. Giữa bom lửa và những hoài nghi, tình đồng chí, lòng yêu nước và sự cưu mang của đồng bào chính là điểm tựa tinh thần mạnh mẽ cho các nhân vật.

Trong dàn diễn viên của phim, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Hiếu Nguyễn, Sỹ Toàn, Huỳnh Trường Thịnh, Hoài Phong và Minh Kiên, sự nỗ lực và nghiêm túc của tân binh Quỳnh Anh được kỳ vọng sẽ mang đến một màn thể hiện đáng mong chờ.