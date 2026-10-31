Lamine Yamal 'chơi lớn' với chiếc đồng hồ gần 7 tỷ đồng tại lễ trao giải Quả bóng vàng

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Tại lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra ở London ngày 26/10, Lamine Yamal đã khiến dân tình trầm trồ khi diện trên tay chiếc RM 67-01 Automatic Extra Flat. Đây là phiên bản vỏ vàng hồng 18K kết hợp với dây cao su màu hồng, tạo nên một tổng thể đồng điệu và cực kỳ nổi bật. Theo British GQ, giá trị của món phụ kiện này trên thị trường thứ cấp rơi vào khoảng 200.000 bảng Anh, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng.

Việc kết hợp với dây cao su màu sắc giúp chiếc đồng hồ trở nên gần gũi hơn với phong cách thời trang đường phố và thể thao, thể hiện rõ cá tính của người đeo.

Thiết kế thanh thoát phá vỡ định kiến về Richard Mille

Nhắc đến Richard Mille, người ta thường nghĩ ngay đến những thiết kế góc cạnh, bộ vỏ lớn và phong cách thể thao đậm chất đường đua. Thế nhưng, mẫu RM 67-01 lại đi theo một hướng tiếp cận hoàn toàn khác: thanh thoát và mỏng hơn nhưng vẫn giữ trọn vẹn dấu ấn cơ khí của thương hiệu Thụy Sĩ.

Đúng như tên gọi "Extra Flat", đặc điểm ăn tiền nhất của mẫu đồng hồ này chính là độ mỏng siêu thực, chỉ 7,75mm. Điều này giúp chiếc đồng hồ dễ dàng nằm gọn dưới cổ tay áo, khắc phục được sự cồng kềnh thường thấy ở nhiều mẫu Richard Mille khác. Dù vậy, nó vẫn giữ lại bộ vỏ dáng thùng rượu bo cong ở các cạnh đặc trưng với kích thước khoảng 38,7x47,52mm.

Sự kết hợp giữa chất liệu vàng hồng 18K quý giá và dây đeo cao su màu hồng tạo ra sự tương phản thú vị, vừa sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Chính sự phối màu táo bạo này đã biến chiếc đồng hồ thành điểm nhấn đắt giá nhất trong toàn bộ trang phục của cầu thủ tại sự kiện.

Đỉnh cao cơ khí và nghệ thuật chế tác

Sức hút của RM 67-01 không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở mặt số skeleton (lộ cơ). Thay vì dùng mặt kính che kín, Richard Mille phô diễn toàn bộ các chi tiết cơ khí được sắp xếp theo nhiều lớp, tạo cảm giác có chiều sâu đầy mê hoặc. Lúc này, bộ máy không còn đơn thuần là bộ phận vận hành mà đã trở thành một phần của ngôn ngữ thiết kế.

Trái tim của chiếc đồng hồ là bộ máy tự động CRMA6 do chính Richard Mille phát triển, đi kèm tấm nền bằng titanium và có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 50 giờ. Để đạt được sự hoàn hảo này, mỗi bộ vỏ phải trải qua hơn 215 công đoạn gia công khắt khe, sau đó được chải xước và đánh bóng thủ công trước khi lắp ráp. Việc nhồi nhét một bộ máy tự động mỏng cùng mặt số có chiều sâu đòi hỏi kỹ thuật chế tác và tính toán cấu trúc cực kỳ kỹ lưỡng.

Món đồ chơi xa xỉ của những ngôi sao

Vì thuộc phân khúc siêu xa xỉ, giá bán của RM 67-01 vàng hồng 18K biến động rất lớn tùy vào tình trạng sản phẩm, năm sản xuất, nguồn gốc và cấu hình. Tại Việt Nam, mức giá chào bán cho mẫu này có thể từ 5 tỷ đồng trở lên.

Lamine Yamal không phải là ngôi sao duy nhất đam mê mẫu đồng hồ này. Rapper Drake cũng được ghi nhận là đã sử dụng phiên bản vàng hồng của RM 67-01 từ năm 2019. Bản thân Yamal cũng cho thấy mình là một 'tay chơi' thứ thiệt khi thay đổi phụ kiện liên tục. Trước đó, vào tháng 9 khi trở lại tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha, anh từng gây chú ý với một chiếc RM 67-01 khác nhưng phối dây cao su hai màu cam và xanh da trời. Đến lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, anh quyết định đổi sang dây màu hồng để có diện mạo nổi bật hơn.

Đúng là khi có tiền, màu hồng cũng trở nên 'cool' một cách lạ lùng, mọi người thấy sao?