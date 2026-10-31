Ngô Kiến Huy và hành trình từ 'chàng Bắp' đến chủ penthouse 20 tỷ

Giải trí

Ngô Kiến Huy sắp tái xuất màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Bắt Cá Ba Tay. Lần này, anh sẽ đóng chung với Thuý Ngân, Steven Nguyễn và Otis. Qua những hình ảnh đầu tiên từ nhà sản xuất, nam nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi phong cách gần gũi, hài hước – đúng cái chất từng giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Với hội fan cứng của "Chàng Bắp", sự trở lại này chắc chắn là một món quà không thể bỏ qua.

Từ thần tượng thư sinh đến nghệ sĩ đa năng

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy Ngô Kiến Huy là một trong những gương mặt đa năng nhất showbiz Việt. Anh chính thức bước vào làng giải trí từ năm 2008 sau khi giành giải Nhất cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao. Thời điểm đó, Ngô Kiến Huy nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ nhờ vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười có chiếc răng khểnh cực kỳ đặc trưng.

Tên tuổi của anh được khẳng định mạnh mẽ qua những bản hit như Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng và Nghi Ngờ. Không chịu đứng yên một chỗ, anh lấn sân sang diễn xuất và dẫn chương trình để làm mới mình. Danh sách phim điện ảnh anh tham gia khá dài với những cái tên như Thần Tượng, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày 2, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, Em Là Của Em và Tìm Xác: Ma Không Đầu.

Đặc biệt, ở mảng truyền hình, Ngô Kiến Huy trở thành gương mặt quen thuộc qua Running Man Vietnam và 2 Ngày 1 Đêm. Sự duyên dáng, khả năng tung hứng linh hoạt và tinh thần lăn xả hết mình đã giúp anh duy trì độ hot cực cao, kể cả trong những giai đoạn anh không ra mắt quá nhiều bài hát mới.

Không chỉ hát hay mà còn kinh doanh giỏi

Ngoài đam mê nghệ thuật, Ngô Kiến Huy còn được biết đến là người khá năng động trong kinh doanh. Vào năm 2020, anh chính thức lấn sân sang mảng F&B bằng việc ra mắt thương hiệu The Bunny Coffee trên đường Cao Thắng, quận 10, TP.HCM. Việc mở quán cà phê xuất phát từ chính sở thích cá nhân, khi anh thường xuyên trải nghiệm văn hóa thưởng thức cà phê ở nhiều nơi và muốn tạo ra một không gian thư giãn cho mọi người.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngô Kiến Huy hiện là cổ đông của một trung tâm nha khoa cũng như một thẩm mỹ viện, hợp tác cùng hai đồng nghiệp là diễn viên Huỳnh Phương và Tiến Luật.

Căn penthouse 20 tỷ đầy đủ tiện nghi

Thành quả từ sự chăm chỉ trong cả nghệ thuật lẫn kinh doanh đã giúp Ngô Kiến Huy sở hữu một cơ ngơi cực kỳ đáng nể. Tâm điểm là căn penthouse tọa lạc tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là một công trình kiến trúc ấn tượng với diện tích sử dụng khoảng 270 m2.

Để tối ưu hóa không gian sống, anh đã mạnh tay đập thông 3 tầng và 6 phòng để tạo nên một khu vực rộng rãi, thoáng đãng. Với vị trí đắc địa và diện tích lớn như vậy, giới bất động sản định giá căn hộ này lên đến 20 tỷ đồng.

Bên trong penthouse được thiết kế theo phong cách hiện đại với đầy đủ các khu vực chức năng: từ phòng khách, bếp, nơi ăn uống cho đến phòng ngủ. Thậm chí, anh còn bố trí riêng cả phòng thu và phòng gym để phục vụ công việc cũng như sức khỏe. Điểm nhấn thú vị nhất nằm ở tầng trên cùng, nơi được biến thành một khu vườn nhỏ với hồ cá, góc BBQ cùng nhiều cây xanh. Ngô Kiến Huy thậm chí còn trồng cả cây gia vị và cây ăn quả, mang cả thiên nhiên vào căn hộ trên cao để tạo cảm giác gần gũi.