Tiệc thôi nôi bé Kẹo của NSƯT Vũ Luân và Phương Lê: 3 con gái lớn tình cảm hết mức

Giải trí

Ngày 28/10, NSƯT Vũ Luân và hoa hậu Phương Lê đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái Lương Bình Thụy Yên, tên thân mật là bé Kẹo. Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở TP HCM trong không khí ấm cúng và tràn ngập niềm vui với sự góp mặt đông đủ của các thành viên trong gia đình.

Điểm nhấn của sự kiện chính là sự hiện diện của ba người con gái lớn của Phương Lê. Các chị gái đã dành trọn tình yêu thương cho bé Kẹo trong ngày mừng tuổi mới. Phương Lê chia sẻ cô cảm thấy tự hào và hãnh diện trước tình cảm gắn bó, khăng khít mà các con lớn dành cho em út.

Tình cảm gia đình bền chặt

NSƯT Vũ Luân giữ mối quan hệ tốt và gần gũi với các con gái của vợ. Sau buổi tiệc, nam nghệ sĩ đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khách mời, các bậc trưởng thượng, cùng bạn bè và anh chị em đã dành thời gian đến chung vui.

Anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước những lời chúc và sự yêu thương mà mọi người dành cho bé Kẹo từ khi mới chào đời. Vũ Luân viết rằng mỗi sự quan tâm đều là món quà vô giá, giúp hành trình lớn lên của con gái thêm ấm áp và hạnh phúc.

"Bản sao" nhí của bố

Bé Kẹo được nhận xét là bản sao của NSƯT Vũ Luân, và càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. Bé còn được khen đúng chuẩn "con nhà nòi" với những biểu cảm đa dạng, biết diễn nhiều nét trước ống kính của bố mẹ.

Đón con gái đầu lòng khi đã ngoài 50 tuổi, Vũ Luân cho biết anh cảm thấy bình yên và ấm áp đến mức muốn tan chảy khi nghe tiếng con khóc. Bé Kẹo rất bám bố, tỏ ra hứng thú với nghệ thuật và âm nhạc, và được kỳ vọng sẽ nối nghiệp gia đình.

Những cô con gái xuất sắc của Phương Lê

Phương Lê và Vũ Luân đính hôn hồi tháng 8/2024, và tháng 10/2025 cặp sao đón bé Kẹo chào đời. Trước khi thành đôi với Vũ Luân, Phương Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân và có ba con gái riêng. Cả ba đều sở hữu ngoại hình xinh xắn và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Con gái lớn là Victoria (Đông Nghi, sinh năm 2010), hiện đang du học tại Anh. Victoria theo học trường quốc tế từ nhỏ và liên tục đứng đầu môn Tiếng Pháp. Hai con gái sinh đôi là Michelle (Chiêu Nghi) và Olivia (Băng Nghi, tên thân mật là Gấu), sinh năm 2012, cũng đang học trường quốc tế tại TP HCM với khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

Phương Lê tiết lộ dù là sinh đôi nhưng hai con có tính cách khác nhau: Chiêu Nghi điệu đà, nói chuyện ngọt ngào, còn Băng Nghi trầm hơn và chuộng hình ảnh giản dị. Hiện tại, Băng Nghi đã chuyển về sống cùng mẹ vì quá yêu em út Kẹo. Trên trang cá nhân, Phương Lê thường chia sẻ niềm tự hào khi các con nhận được bằng khen danh dự (Honor Roll) hoặc bằng khen học sinh xuất sắc nhất qua các kỳ học. NSƯT Vũ Luân cũng rất thoải mái tương tác và bình luận động viên các con của vợ.

Nhìn dàn con gái vừa xinh vừa giỏi lại còn yêu thương nhau thế này, đúng là cực phẩm gia đình luôn đó!