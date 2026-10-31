Quỳnh Trang gây chú ý khi xuất hiện cạnh Jack Long: ngày càng quyến rũ!

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Quỳnh Trang vừa gây chú ý khi xuất hiện tại đêm nhạc Thời thơ ấu – Sau bức màn nhung của ca sĩ Jack Long tại một phòng trà ở TP.HCM. Trong sự kiện này, nữ ca sĩ chọn cho mình chiếc váy nhung màu xanh đậm cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài dịu dàng. Khi chụp ảnh cùng Jack Long, cô nàng thoải mái nở nụ cười tươi tắn trước ống kính.

Xem lại ảnh ngày xưa mới thấy Quỳnh Trang giờ đã khác xưa nhiều. So với thời điểm mới ra mắt, nữ ca sĩ hiện tại được nhận xét là ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn.

Vẫn kiên trì với đam mê Bolero

Được biết đến với biệt danh “thiên thần Bolero”, Quỳnh Trang được cố ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi vào năm 2016 sau khi tham gia một chương trình âm nhạc. Kể từ đó, cô theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero và xây dựng dấu ấn riêng cho mình.

Phong cách biểu diễn của Quỳnh Trang được cho là chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ nuôi. Cô từng chia sẻ việc được đứng chung sân khấu với cố nghệ sĩ tại nhiều chương trình đã giúp cô học hỏi được sự tự tin cũng như cách thể hiện chân thật, gần gũi với khán giả.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Quỳnh Trang vẫn tiếp tục hoạt động ca hát và luôn lưu giữ những kỷ niệm về người mẹ nuôi từng dìu dắt mình. Mỗi khi xuất hiện trong các chương trình âm nhạc hay chia sẻ về hành trình làm nghề, cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả.