Diễm Hương: 'Đệ nhất mỹ nhân' một thời và cuộc rút lui bí ẩn khỏi showbiz

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Diễm Hương từng là cái tên khuynh đảo màn ảnh Việt những năm 1990 với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo. Không cần sự sắc sảo, cô vẫn khiến người đối diện xao xuyến nhờ gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to long lanh cùng nụ cười ngọt ngào. Sự kết hợp giữa nét gần gũi, nền nã và sức hút của một ngôi sao màn bạc đã biến Diễm Hương thành gương mặt được săn đón rầm rộ, từ những bộ phim truyền hình đến những tấm ảnh lịch xuất hiện trong nhiều gia đình Việt.

Sức hút 'khủng khiếp' của nữ hoàng ảnh lịch

Thời hoàng kim, Diễm Hương ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các bộ phim như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh và Nước Mắt Học Trò. Với nhan sắc tuyệt trần, cô được ưu ái gọi là "nữ hoàng ảnh lịch" và được xem là một trong những "đệ nhất mỹ nhân" của màn ảnh Việt. Không chỉ sở hữu ngoại hình, nét diễn tự nhiên và giàu cảm xúc cũng giúp cô khẳng định vị thế. Cô được cho là từng nhận mức cát-xê lên tới hơn 10 cây vàng.

Độ hot của Diễm Hương thời đó đúng là không đùa được. MC Quyền Linh từng kể lại chuyện chấp nhận đóng quần chúng không lương suốt nhiều ngày liền tại một đoàn phim chỉ để có cơ hội gặp và xin chữ ký của cô. Trong khi đó, NS Hồng Vân chia sẻ về một kỷ niệm tại Đà Nẵng khi khán giả, đặc biệt là trẻ em, đứng kín dưới ban công khách sạn. Diễm Hương đã phải mặc áo dài, đội nón đứng tạo dáng, hôn gió và vẫy tay suốt hơn 20 phút chỉ để làm thỏa lòng người hâm mộ.

Không chỉ được lòng fan, Diễm Hương còn được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn khen về tác phong làm việc. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn nhớ lại những buổi chụp hình kéo dài từ sáng đến 5 giờ chiều, dù ông cảm thấy mệt nhưng Diễm Hương vẫn nhiệt tình tạo dáng mà không một lời kêu ca. Ông đánh giá cô là người xinh đẹp tuyệt trần và rất khó để tìm được ai thay thế.

Cuộc biến mất bí ẩn và cuộc sống phía sau ánh hào quang

Đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, Diễm Hương gây sốc khi bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí vào năm 1997 mà không hề có thông báo chính thức. Sự vắng bóng đột ngột của một ngôi sao từng nổi tiếng bậc nhất đã khiến câu chuyện về cô trở nên bí ẩn và khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau này, một số đồng nghiệp cho biết cô lập gia đình và ra nước ngoài sinh sống, từng gắn bó với cuộc sống tại Canada rồi Malaysia.

Trong những năm tháng rời xa ánh đèn sân khấu, Diễm Hương chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình, gần như không xuất hiện trước truyền thông và giữ kín chuyện riêng tư. Theo NS Hồng Vân, nữ diễn viên có bốn người con và vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung dù không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Sự trở lại và nhan sắc ở tuổi ngoài 50

Đến năm 2022, Diễm Hương tái ngộ Lý Hùng, bạn diễn từng gắn bó với cô trong nhiều bộ phim. Cuộc gặp gỡ hiếm hoi này nhanh chóng gây chú ý khi khán giả được nhìn thấy lại mỹ nhân một thời. Lý Hùng nhận xét cô vẫn giữ được sự vui vẻ, tinh nghịch và duyên dáng như ngày nào.

Đến năm 2025, Diễm Hương trở về Việt Nam và xuất hiện trong một buổi họp lớp cùng bạn bè. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cô diện trang phục trắng thanh lịch với mái tóc đen dài và lối trang điểm nhẹ nhàng. Dù không còn vẻ mong manh, trong trẻo của thời thanh xuân, nhưng ở tuổi ngoài 50, Diễm Hương mang nét mặn mà, sang trọng, vẫn dễ dàng được nhận ra qua ánh mắt và nụ cười quen thuộc.

Thật sự là một nhan sắc không tuổi, liệu có ai đủ can đảm bỏ hết hào quang đỉnh cao để chọn cuộc sống bình lặng như cô không nhỉ?