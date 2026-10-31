Ngân Khánh lộ diện sau thời gian dài 'mất tích', tiết lộ cuộc sống bình yên tại Mỹ

Giải trí

Ngân Khánh vừa lên tiếng về sự vắng bóng suốt thời gian qua sau một thời gian dài sống kín tiếng, gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Trong một đoạn clip đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên cho biết cô hiện đang sinh sống tại tiểu bang Minnesota, Mỹ. Ngân Khánh thừa nhận cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều sau nhiều năm.

Sáng thức dậy lúc 6 giờ 30 và tập yoga

Thay vì những lịch trình quay phim dày đặc như trước, Ngân Khánh giờ đây tận hưởng những ngày tháng bình yên với một thời gian biểu cực kỳ điều độ. Cô thường thức dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng – điều mà trước đây cô chỉ có thể làm được khi có lịch quay hình. Sau khi thức dậy, nữ diễn viên dành thời gian thong thả thưởng thức một tách trà hoặc cà phê để khởi động ngày mới.

Một điều thú vị là Ngân Khánh đặc biệt chú trọng đến việc vận động để chống lại sự trì trệ do thời tiết. Theo chia sẻ của cô, việc sống vài năm ở Mỹ giúp cô hiểu ra rằng thời tiết lạnh và việc ít thấy mặt trời dễ khiến con người ta trở nên lười vận động hơn. Chính vì vậy, cô luôn cố gắng duy trì việc tập yoga bất cứ khi nào có thể để giữ cho cơ thể có được độ dẻo dai nhất định.

Tận hưởng nhịp sống tại Minnesota

Không chỉ tập trung vào sức khỏe, Ngân Khánh còn dành thời gian để khám phá vùng đất mới và thưởng thức các món ăn địa phương. Điểm mà cô yêu thích nhất ở thành phố mình đang sống chính là sự tiện lợi, khi các khu sinh hoạt, mua sắm và ăn uống đều nằm khá gần nhau.

Xuất hiện trong video với nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi ngoài 40 dù không trang điểm cầu kỳ, Ngân Khánh ghi điểm bởi vẻ ngoài tự nhiên. Cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi mua sắm và giới thiệu về không khí lễ hội tại nơi ở mới. Đặc biệt, nữ diễn viên còn tự tay khắc bí ngô để chuẩn bị đón lễ Halloween.

Những nỗi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ tại Việt Nam

Giữa cuộc sống hiện đại tại Mỹ, Ngân Khánh vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ về quê nhà. Hình ảnh những quả bí ngô trang trí trong ngày Halloween đã vô tình gợi nhắc cô về hình ảnh các em nhỏ tại Việt Nam thắp đèn trong dịp Tết Trung thu.

Kỷ niệm sâu đậm nhất mà cô chia sẻ chính là những hạt bí ngô rang. Ngân Khánh nhớ lại mỗi lần chị gái đi chợ mua bí về nấu canh, chị thường để dành hạt rồi đem rang lên. Lúc đó, mấy anh em cô cứ vây quanh rồi tranh nhau cắn.

Nhìn lại những ký ức đó, nữ diễn viên tâm sự rằng khi lớn lên, đi càng xa và sống càng lâu, cô mới càng thấm thía giá trị của những khoảnh khắc giản dị. Với cô, những kỷ niệm hồn nhiên, đáng yêu thời thơ ấu chính là điều ấm cúng và đáng trân trọng nhất.

Ngân Khánh từng được khán giả yêu mến qua loạt phim truyền hình như Gọi giấc mơ về, Tường Vi cánh mỏng, Cô dâu đại chiến, Quý cô thừa kế. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ sang nước ngoài học diễn xuất.