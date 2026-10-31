Vũ Thịnh cầu hôn Fanny Trần sau 9 năm gắn bó, chốt ngày cưới cuối tháng 11

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Tối 29/10, Vũ Thịnh chia sẻ tấm hình cười rạng rỡ bên Fanny Trần. Đây là khoảnh khắc ngọt ngào sau khi nam ca sĩ cầu hôn bạn gái giữa khung cảnh mưa bay lãng mạn. Theo nguồn tin của Ngôi Sao, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11 này.

Để đi đến quyết định trọng đại này, cả hai đã cùng nhau trải qua hành trình 9 năm gắn bó. Tình cảm của họ vốn rất bền chặt, thể hiện rõ nhất là vào dịp sinh nhật Vũ Thịnh tháng trước. Khi đó, Fanny đã đăng ảnh tình tứ bên bạn trai tại Hòn Cò, Khánh Hòa và gửi lời chúc ngọt ngào: "Chúc anh béo yêu tuổi mới thật nhiều bước tiến mới, đạt được mọi thứ anh mong muốn và sớm có được em".

Những năm tháng 'hâm nóng' tình cảm

Ngay cả khi công việc bận rộn, Vũ Thịnh và Fanny Trần vẫn luôn biết cách dành thời gian cho nhau. Cặp đôi thường xuyên ghé thăm nhiều địa điểm trong nước để tận hưởng cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, họ còn cùng nhau khám phá nhiều quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc. Mỗi chuyến đi, cả hai đều gây chú ý khi diện những bộ trang phục đồng điệu nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng, chứng minh độ ăn ý cực cao.

Không chỉ là bạn đồng hành trong du lịch, Fanny còn là hậu phương vững chắc cho bạn trai. Cô nàng 29 tuổi luôn nhiệt tình có mặt để cổ vũ khi Vũ Thịnh thi đấu thể thao. Sự gắn kết của họ còn thể hiện qua những lần 'đổi gió' về hình ảnh, điển hình là tại một sự kiện thời trang hồi tháng 11/2024, cả hai đã cùng lên đồ cực cá tính.

Đáng chú ý, trước đó nửa năm, Fanny từng chia sẻ khoảnh khắc mặc Việt phục cùng Vũ Thịnh. Đến tháng 12/2024, cô lại ghi lại kỷ niệm bên người yêu tại concert Anh trai say hi.

Sự chăm sóc chu đáo của Fanny dành cho Vũ Thịnh trong các đêm nhạc cũng khiến nam ca sĩ vô cùng trân trọng. Anh thậm chí đã đăng ảnh hậu trường concert để ghi nhận sự đồng hành của bạn gái.

Từ chia tay vì áp lực đến 'gương vỡ lại lành'

Ít ai biết rằng, chuyện tình của Vũ Thịnh và Fanny Trần từng có lúc đứng bên bờ vực tan vỡ. Cả hai quen nhau và hẹn hò từ trước khi gia nhập showbiz. Tuy nhiên, vào năm 2018, khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi, khán giả lại nhiệt tình 'đẩy thuyền' cô với một người khác. Áp lực từ dư luận khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, buộc cả hai phải dừng lại và trở về làm bạn.

Nhưng đúng là duyên chưa hết, năm 2021, họ hội ngộ tại chương trình hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ. Ngay trên sân khấu, Vũ Thịnh đã dũng cảm bày tỏ tình cảm và ngỏ lời tái hợp. Dù lúc đó Fanny xúc động đến mức phải chạy vào cánh gà, nhưng cuối cùng cô đã quyết định quay lại để cho cả hai một cơ hội nữa. Kể từ khi 'gương vỡ lại lành', cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các vlog đời thường, game show và nhiều sản phẩm âm nhạc.

Sự gắn kết giữa hai gia đình

Không chỉ tình cảm nam nữ, Vũ Thịnh còn ghi điểm tuyệt đối với gia đình bạn gái. Trong những năm gần đây, nam ca sĩ luôn duy trì thói quen ghé thăm nhà Fanny vào mồng 1 Tết Nguyên đán để chụp hình sum vầy.

Đặc biệt, vào Tết 2024, hai bên gia đình đã có buổi gặp gỡ thân mật và cùng nhau xuống phố tận hưởng không khí ngày đầu năm. Đến năm 2025, sau khi sang nhà Fanny chúc Tết, Vũ Thịnh đã đưa bạn gái bay về Hải Phòng để dành những ngày nghỉ lễ tại quê nhà của mình.

Để nói về profile của hai nhân vật chính, Vũ Thịnh sinh năm 1995, là thành viên nhóm nhạc The Wings và từng tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên. Trong khi đó, Fanny Trần (tên thật là Trần Y Phụng) sinh năm 1997 tại TP HCM, vốn là streamer trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ca hát.

Đúng là kiên trì 9 năm thì quả ngọt cũng tới, chúc mừng hai bạn cuối cùng cũng về chung một nhà!