Trường Giang 'chốt đơn' xử lý các tài khoản bôi nhọ: Mức phạt 10-20 triệu đồng cho chủ tài khoản đăng tin sai sự thật

Giải trí

Sáng 9/11, nghệ sĩ Trường Giang chính thức thông báo kết quả xử lý những thông tin sai sự thật liên quan đến mình thời gian qua. Thay vì im lặng, nam nghệ sĩ chọn cách làm gắt khi ủy quyền cho Công ty Luật Hợp danh Minh Luật sư (MinhLawyers) đại diện pháp lý để bảo vệ danh dự, uy tín và hình ảnh cá nhân.

Phía Trường Giang sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã quan tâm và đồng hành cùng mình trong sóng gió.

Để những ai còn đang định 'gõ phím' tùy tiện nhìn cho rõ, đây là quy trình mà phía nam nghệ sĩ đã thực hiện để đưa những tài khoản bôi nhọ ra ánh sáng:

Đầu tiên là khâu rà soát diện rộng. Đơn vị đại diện pháp lý đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên khắp các nền tảng từ Facebook, TikTok, Threads cho đến YouTube đã đăng tải nội dung sai sự thật về Trường Giang.

Tiếp theo là bước lập vi bằng và thu thập chứng cứ. Đây là bước cực kỳ quan trọng để biến những lời nói trên mạng thành bằng chứng thép. Sau đó, phía luật sư gửi văn bản đề nghị các bên liên quan phối hợp xác minh và xử lý.

Không dừng lại ở đó, đội ngũ pháp lý còn làm việc trực tiếp với các bên vận hành nền tảng mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM để làm rõ sự việc.

Kết quả là ngày 3/11, Phòng An ninh mạng (Công an TPHCM) đã thông báo về kết quả giải quyết đơn trình báo. Sau khi rà soát và xác minh, cơ quan này đã phối hợp với công an các địa phương để mời những cá nhân, tổ chức quản lý các tài khoản liên quan lên làm việc.

Cái kết cho những hành vi tạo và phát tán thông tin sai sự thật hoặc chưa kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ là những quyết định xử phạt hành chính. Mức phạt dao động từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Coi như đây là một bài học 'đắt giá' cho những ai thích chia sẻ tin đồn mà không check fact.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Thời gian tới, đơn vị pháp lý của Trường Giang sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ đối với các trường hợp mới phát sinh. Đồng thời, họ sẽ đề nghị các nền tảng gỡ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt hoạt động của những tài khoản dám tái phạm.

Đặc biệt, phía luật sư còn để ngỏ khả năng khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Đúng là không nên đùa với pháp luật!

Nhìn lại nguồn cơn, vụ ồn ào này bắt đầu từ đầu tháng 9 khi nhiều video cũ trong các chương trình giải trí bị đào lại. Trường Giang bị chỉ trích vì một số phát ngôn và hành động bị cho là thiếu phù hợp, nhất là trong cách tương tác với các bạn diễn nữ.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, ngày 14/9, Trường Giang đã lên tiếng xin lỗi những người từng bị anh làm tổn thương. Anh thừa nhận có lúc bản thân chưa đủ tinh tế, chín chắn và có những lựa chọn không đúng. Sau đó, nam nghệ sĩ thông báo rút khỏi chương trình 2 ngày 1 đêm để dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và học hỏi thêm.

Ngày 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Sở nhấn mạnh rằng bên cạnh việc tuân thủ Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, người làm nghệ thuật cần giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Đặc biệt, nghệ sĩ càng có sức ảnh hưởng thì càng cần ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội.

Chiếu theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nghệ sĩ phải có trách nhiệm trong phát ngôn và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, dù là với đồng nghiệp, công chúng hay trên mạng xã hội.

Đối với trường hợp của Trường Giang, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng việc đánh giá cần dựa trên thông tin đã xác minh đầy đủ, xem xét kỹ bối cảnh và tính chất từng hành vi. Cơ quan này cũng đặc biệt lưu ý mọi người cần thận trọng, không nên kết luận vội vã chỉ dựa trên những hình ảnh, thông tin đang lan truyền trên mạng.

Cuối cùng, về phản ứng của cộng đồng mạng, Sở cho rằng mỗi sự việc được quan tâm sẽ có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Tuy nhiên, việc đánh giá cần căn cứ vào thông tin đã kiểm chứng và cách thể hiện phải khách quan, văn minh, tôn trọng danh dự nhân phẩm của những người liên quan.