Nguyễn Quang Dũng, Bùi Lan Hương 'vật lộn' với đặc sản miền Tây trong tập 7 Sao Chọn

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Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Bùi Lan Hương cùng host Lê Dương Bảo Lâm có chuyến hành trình khám phá Cần Thơ trong tập 7 của show Sao Chọn, với chủ đề Cần Thơ - Ngọt lành miền phù sa. Tập phim đã lên sóng lúc 21h chủ nhật ngày 8/11 trên kênh YouTube và VTV8.

Từ bánh cống đến lẩu mắm đậm đà

Điểm đến đầu tiên của ba nghệ sĩ là một quán bánh cống tại quận Ninh Kiều. Tại đây, cô Út - chủ quán đã bật mí cho cả nhóm về những nguyên liệu tạo nên món ăn này, bao gồm bột gạo, đậu nành, đậu xanh, tôm, thịt, củ sắn, khoai môn, hành tím cùng nhiều loại gia vị. Một chi tiết khá thú vị là tên gọi "bánh cống" được đặt theo hình dáng chiếc bánh khi đổ trong khuôn sâu, nhìn rất giống chiếc cống.

Không chỉ đứng xem, ba nghệ sĩ đã trực tiếp thử tài làm bánh. Trong khi Bùi Lan Hương tập trung tìm hiểu cách áo bột và chuẩn bị nguyên liệu thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại có chút lúng túng ở công đoạn đổ bột vì là lần đầu thử sức. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của cô Út, nhóm đã hoàn thành những chiếc bánh cống với lớp vỏ chiên vàng ruộm. Thưởng thức thành phẩm, Nguyễn Quang Dũng nhận xét rằng các món chiên miền Tây nhờ ăn kèm nhiều rau và nguyên liệu tươi nên dù ăn nóng cũng không hề bị ngấy. Ngoài ra, cả nhóm còn được chủ quán mời dùng thêm món chả giò rế.

Tiếp nối hành trình, nhóm ghé thăm một quán lẩu mắm với không gian trang trí nhiều vật dụng gốm, mang lại cảm giác như một bảo tàng thu nhỏ. Tại đây, các nghệ sĩ đã tham gia thử thách đoán tên các loại rau đặc trưng của miền Tây, và ca sĩ Bùi Lan Hương đã tỏ ra bất ngờ khi lần đầu biết đến ngãi bún.

Theo Chef Nguyễn Nhật Trường từ Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA), lẩu mắm là món ăn tiêu biểu cho sự phong phú của ẩm thực miền Tây khi kết hợp nhiều loại cá, tôm, thịt cùng rau đồng, rau vườn. Để cân bằng vị mặn gắt của mắm, đầu bếp cho biết người ta thường kết hợp với các nguyên liệu như cá hú, tôm sông, ba chỉ và khổ qua nhồi thịt, tạo nên hương vị đậm đà nhưng thiên ngọt theo đúng khẩu vị địa phương.

Trải nghiệm miệt vườn và vịt nấu chao

Sau những món ăn đậm vị, ba nghệ sĩ tìm đến một vườn trái cây để tự tay hái và thưởng thức trái cây tươi ngay tại vườn. Đây cũng là lúc cả nhóm được nếm thử các loại bánh dân gian và tận hưởng nhịp sống chậm rãi, xanh mát đặc trưng của vùng miệt vườn.

Chặng cuối của hành trình là quán vịt nấu chao. Sau khi nếm thử, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét vịt mềm hơn mình nghĩ, không ướp lâu nên vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Sự hiếu khách của người miền Tây một lần nữa được thể hiện khi cô chủ quán nhanh chóng mang thêm huyết vịt phục vụ khi nghe Nguyễn Quang Dũng khen ngợi, đồng thời mời cả nhóm uống nước sâm tự nấu. Sự chu đáo và hào sảng này khiến Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ sự ấn tượng.

Sao Chọn là một phần trong 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026, với mục tiêu đưa nghệ sĩ đi qua 10 tỉnh, thành để khám phá ẩm thực và những câu chuyện về nghề truyền thống. Trước khi đến với Cần Thơ, ê-kíp đã ghé thăm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa và TP.HCM. Với thông điệp "Vạn dặm Việt Nam - Vạn vị rực rỡ", chương trình dự kiến sẽ phát sóng các tập tiếp theo cho đến hết tháng 11.

Đây là dự án thuộc khuôn khổ Vietnam iContent 2026, được phối hợp tổ chức bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, FPT Online và Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA), với sự đồng hành của Techcombank OneU và đơn vị sản xuất T Production.

Điểm 10 cho sự hào sảng của người Cần Thơ, nhưng không biết đạo diễn Dũng sau lần này có tự tin đổ bánh cống tại nhà không nhỉ?