NSƯT Chí Trung tiết lộ lương hưu và chuyện lập di chúc ở tuổi 65

Giải trí

NSƯT Chí Trung vừa gây chú ý khi chia sẻ cởi mở về chuyện tiền bạc, tình cảm và cả việc chuẩn bị di chúc ở tuổi 65. Với nam nghệ sĩ, tài sản lớn nhất để lại cho con cái không phải là những con số trong tài khoản mà là danh dự và cách sống đàng hoàng.

Lương hưu 12,2 triệu đồng và chuyện mưu sinh tuổi xế chiều

Sau khi nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 5/2022, NSƯT Chí Trung cho biết mức lương hưu hiện tại của ông là 12,2 triệu đồng mỗi tháng. Theo ông, khoản tiền này về cơ bản là đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt thường ngày, nhưng nếu muốn đi du lịch hay đi chơi thoải mái thì vẫn chưa đủ.

Nam nghệ sĩ cho biết ông vẫn phải mưu sinh nhưng ở mức độ nhẹ hơn, chỉ để được bình yên. Ông chia sẻ rằng mình vẫn sẵn sàng nhận lời mời đi diễn, quay phim, thu âm hay đóng quảng cáo, miễn là mọi hoạt động đều tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chuyện di chúc: chỉ để lại nhân cách cho con

Cuối tháng 10/2026, trước thắc mắc của một khán giả về việc chuẩn bị tài sản cho con, NSƯT Chí Trung đã chia sẻ về ý định lập di chúc. Lý do xuất phát từ việc ông thường xuyên di chuyển bằng máy bay, nên muốn chuẩn bị trước cho những tình huống không lường trước trong tương lai.

Khi nhìn lại thành quả sau nhiều thập kỷ làm nghề, nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận mình không có những bất động sản giá trị lớn để để lại cho hai con là Minh Trung và Huyền Trang. Ông khẳng định: "Di chúc của tôi là không có nhà, không có đất, chỉ có nhân cách để lại cho con…".

Đặc biệt, đối với số tiền tiết kiệm tích góp được, NSƯT Chí Trung tuyên bố sẽ không chia cho các con. Ông muốn giữ lại khoản tiền này để chủ động chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe, y tế và thuê người hỗ trợ khi tuổi già sức yếu. Thay vì vật chất, ông muốn con cái tự hào về cái tên Chí Trung và những giá trị vô hình như sự thành công trong nghệ thuật, lòng tự trọng và một cuộc đời sống thẳng, không nịnh bợ ai.

Chuyện tình với bạn gái kém 18 tuổi

Bên cạnh những chia sẻ về tài sản, mối quan hệ giữa NSƯT Chí Trung và bạn gái Ý Lan cũng là điều công chúng quan tâm. Ý Lan tên thật là Trần Ngọc Lan, sinh năm 1979, từng đạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân năm 2017 và hiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch cả trong và ngoài nước, và nhận được sự quan tâm của công chúng.

Về NSƯT Chí Trung

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, là một trong những diễn viên khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Ông nổi tiếng với hình tượng Táo Giao thông trong chương trình Táo Quân, cùng các show Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm. Trên phim truyền hình, ông góp mặt trong các bộ phim như Độc đạo, Thông gia ngõ hẹp, Ghét thì yêu thôi. Về kịch nói, ông từng đảm nhận vai Romeo trong Romeo và Juliet. Từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2022, ông giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ trước khi nghỉ hưu.