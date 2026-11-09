Dàn sao Chuyện làng Nhô giờ ra sao: Người ở nhà 41m2, người định cư nước ngoài

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Nhắc đến Chuyện làng Nhô, không ai có thể quên vai Trịnh Khả của NSND Nguyễn Hải. Sự thâm hiểm, đểu giả của gã lưu minh này không chỉ khiến khán giả ám ảnh mà còn mang lại những tình huống dở khóc dở cười cho chính nam nghệ sĩ ngoài đời thực. Bố ông ở quê xem phim, vì quá tức giận trước hình ảnh con trai và bị hàng xóm xì xào nên đã nhờ người nhắn ông đừng về quê nữa.

Không chỉ gia đình, khán giả cũng phản ứng gay gắt vì NSND Nguyễn Hải quá nhập vai. Có lần đi chợ cùng vợ, ông bị một người phụ nữ nhìn thấy liền giữ chặt túi xách, quay người giấu đi vì sợ bị lấy mất đồ. Chính sự thành công của vai diễn này đã mở ra cơ hội cho ông trong nhiều dự án khác với các vai phản diện, xã hội đen. Sau gần 30 năm, ông để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim như Chạy án, Quỳnh búp bê, Bão ngầm và được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019. Trước khi nghỉ hưu, ông mang quân hàm Đại tá và giữ chức Phó trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân.

Ở tuổi U70, NSND Nguyễn Hải hiện sống cùng gia đình ba thế hệ trong căn nhà rộng 41m2 trên phố Kim Ngưu, Hà Nội. Dù không có khoản tiết kiệm tiền tỷ, ông chia sẻ mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì tổ ấm ngập tràn yêu thương và sự gắn kết.

Trong khi đó, NSND Ngọc Thư - người đảm nhận vai bà Sinh trong Chuyện làng Nhô - lại chọn một cuộc sống thảnh thơi sau khi nghỉ hưu. Từng gắn bó với hình ảnh những người phụ nữ nông thôn chất phác, cam chịu trong Nước mắt đàn bà hay Người đàn bà không con, bà đã có bước chuyển mình trong diễn xuất. Trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà sẵn sàng đóng vai nanh nọc với cả con gái ruột. Gần đây, bà cũng góp mặt trong các phim kinh dị như Tết ở làng địa ngục và Kẻ ăn hồn.

NSND Ngọc Thư từng là Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội từ năm 2015, được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và mang quân hàm Đại tá trước khi nghỉ hưu. Hiện tại, bà tận hưởng cuộc sống bình yên bên ông xã là NSƯT Minh Tuấn. Một ngày của bà bắt đầu bằng việc tập thể dục lắc vòng hoặc đi bộ, sau đó đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Dù đã nghỉ hưu, hai vợ chồng bà vẫn đam mê truyền lửa, dạy nghệ thuật cho các bé thiếu nhi. Ước mơ của nữ nghệ sĩ là gia đình khỏe mạnh, bên nhau và có thể cùng chồng lái xe xuyên Việt từ Bắc vào Nam, cứ đi đến đâu thì nghỉ đến đó.

Một mảnh ghép khác của Chuyện làng Nhô là NSƯT Hoàng Lan trong vai cô giáo Vân. Từng là mỹ nhân màn ảnh với vai Nhật Lệ trong Cô gái mang tên một dòng sông khiến khán giả quên luôn tên thật, bà cũng gặt hái nhiều thành tích như Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, cùng Huy chương Vàng và Bạc tại các hội diễn sân khấu năm 2015. Bà từng là diễn viên Nhà hát Kịch Công an nhân dân với quân hàm Thiếu tá.

Tuy nhiên, sự nghiệp của NSƯT Hoàng Lan từng gặp biến cố khi vướng vào tin đồn thất thiệt năm 2003. Đến năm 2005, bà mới lên tiếng đính chính và cho rằng sự hiếu kỳ, tò mò của mọi người đã gây ra những việc không đáng có. Sau đó, bà dần vắng bóng trên sân khấu và màn ảnh. Theo chia sẻ từ diễn viên Hoàng Công, hiện NSƯT Hoàng Lan đã lấy chồng người Tây Ban Nha, có hai con gái và định cư tại nước ngoài.

Đúng là đời không như là phim, nhưng nhìn cách các nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy sự bình yên mới là điều đáng quý nhất, nhỉ?