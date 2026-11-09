Bảo Kun kể chuyện về chiếc máy quay gìn giữ suốt 20 năm và gen nghệ thuật từ ba

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Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, ca sĩ Bảo Kun đã chia sẻ về một kỷ vật vô cùng đặc biệt mà anh nâng niu suốt hai thập kỷ qua. Đó chính là chiếc máy quay phim được ba tặng vào dịp sinh nhật năm 2006. Điều đáng quý là vào thời điểm đó, điều kiện kinh tế gia đình anh không hề dư dả, nhưng ba vẫn sẵn sàng chi một khoản tiền để mua món quà xách tay từ nước ngoài này cho con trai.

Từ món quà sinh nhật đến nền tảng sự nghiệp

Ban đầu, chiếc máy quay này vốn được ba Bảo Kun mua với mục đích ghi lại những khoảnh khắc, hoạt động thường ngày của gia đình. Thế nhưng, ông đã quyết định dành tặng nó cho con trai trong ngày sinh nhật. Chính từ đây, Bảo Kun bắt đầu hành trình mày mò, tự học cách quay phim, chụp ảnh và ghi lại mọi thước phim trong cuộc sống.

Anh bộc bạch rằng những kỹ năng về hình ảnh có được từ chiếc máy quay này đã phục vụ đắc lực cho công việc nghệ thuật sau này. Đối với nam ca sĩ, đây không chỉ là một thiết bị điện tử mà là kỷ vật giúp anh theo đuổi đam mê. Mỗi khi nhìn lại hay nhắc về nó, anh lại cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trên con đường mình đã chọn.

'Con nhà nòi' chính hiệu

Có thể nói Bảo Kun là một 'con nhà nòi' đúng nghĩa khi thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ ba. Ba của anh là một cựu thành viên đoàn hát, từng để tóc dài lãng tử và là thầy đàn guitar. Ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã được ba dẫn đi hát tại các đám cưới của họ hàng. Chính những trải nghiệm thực tế từ bé này đã tạo nên sự tự tin cho Bảo Kun, khiến anh cảm thấy thoải mái như đang ở nhà mỗi khi đứng dưới ánh đèn của những sân khấu lớn sau này.

Tuy nhiên, hành trình trưởng thành không chỉ có màu hồng. Đã có lúc ba anh khuyên nam ca sĩ nên tìm một công việc khác ổn định hơn khi đối mặt với những thăng trầm. Nhưng trước sự quyết tâm với đam mê của con trai cho đến tận bây giờ, ông đã hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ. Bảo Kun khẳng định niềm đam mê nghệ thuật hiện tại chính là điều anh được thừa hưởng trọn vẹn từ ba.

Những cảm xúc nguyên bản

Một cột mốc đáng nhớ khác mà Bảo Kun nhắc đến với sự xúc động là bài hát đầu tay mang tên Con yêu mẹ. Đây là tác phẩm do chính anh tự sáng tác trong những ngày đầu tập tành làm nghề và được ca sĩ Bảo Anh thể hiện thành công. Dù thừa nhận lúc đó suy nghĩ còn non trẻ, ca từ mộc mạc và đơn giản, nhưng bài hát vẫn khiến mẹ anh rơi nước mắt mỗi khi nghe lại vì chạm đến những cảm xúc chân thật nhất của người con dành cho mẹ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều mà Bảo Kun trân trọng nhất ở bản thân là việc không bao giờ để mất đi "đứa trẻ bên trong". Anh chia sẻ rằng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào hay khi phải đối diện với những quyết định khó khăn, đứa trẻ ấy luôn nhắc nhở anh phải sống đúng với bản chất thật của mình. Nam ca sĩ khẳng định không nuối tiếc điều gì và sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để đi cùng đứa trẻ ấy trong tương lai.