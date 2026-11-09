Lê Hoàng Phương: Từ cô sinh viên vẽ tranh tường đến Thạc sĩ, Giám đốc điều hành

Giải trí

Lê Hoàng Phương vừa chính thức tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở tuổi 30. Với chiều cao 1,76 m cùng số đo 87-63-95 cm, cô nàng không chỉ ghi điểm bởi làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo mà còn bởi một tinh thần cầu tiến cực kỳ đáng gờm.

Để có được vị trí hiện tại, Lê Hoàng Phương đã đi một chặng đường dài. Cô từng theo học ngành Kiến trúc tại một trường đại học nổi tiếng ở TP HCM và tốt nghiệp năm 2021, nhưng con đường này không hề trải hoa hồng khi cô từng trượt đại học. Thời sinh viên, người đẹp phải vừa học vừa làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống, thậm chí là đi vẽ tranh tường để kiếm thêm thu nhập.

Cú nhảy vọt từ học vấn đến quản trị doanh nghiệp

Bước ngoặt đến vào tháng 9/2023, sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Lê Hoàng Phương quyết định quay lại trường để theo đuổi chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA). Đáng nói là cô được nhà trường trao học bổng toàn phần, tương đương 100% học phí cho toàn khóa học.

Theo chia sẻ, quyết định học lên cao học này xuất phát từ nhu cầu thực tế khi cô đảm nhận vai trò điều hành doanh nghiệp kiến trúc và xây dựng. Việc bổ sung kiến thức quản trị giúp cô vận hành hoạt động kinh doanh, quản lý nhân sự và định hướng phát triển công ty một cách chuyên nghiệp hơn. Cô cho biết mong muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu có chuyên môn và năng lực trong lĩnh vực được đào tạo.

Hành trình 4 lần thi hoa hậu và kỳ tích quốc tế

Trước khi chạm tay vào vương miện, Lê Hoàng Phương từng có những năm tháng kiên trì theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp với không ít khó khăn. Năm 2019, lần đầu ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi vẫn là sinh viên, cô phải tự xoay xở kinh phí tham gia. Thậm chí, mẹ cô từng có ý định bán căn nhà kỷ niệm của gia đình để hỗ trợ con gái thực hiện ước mơ. Kết quả năm đó, cô lọt Top 10 và giành giải Người đẹp Biển.

Không dừng lại, năm 2022, cô trở lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về hình thể và kỹ năng, lần này tiến sâu vào Top 5 và đạt giải Best Catwalk. Đến năm 2023, nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng khi vượt qua 43 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Đỉnh điểm của hành trình này là tại Miss Grand International 2023. Với tư cách đại diện Việt Nam, cô không chỉ quảng bá văn hóa, du lịch quốc gia mà còn xuất sắc lọt vào Top 5, giành danh hiệu Á hậu 4 cùng giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Một chuỗi thành tích cho thấy sự bền bỉ, không ngại thất bại để chạm đến mục tiêu.

Sự nghiệp rực rỡ ở cương vị Giám đốc

Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Lê Hoàng Phương không chọn lối mòn mà tập trung phát triển kinh doanh và giải trí. Tháng 4/2024, cô thông báo đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại công ty kiến trúc thứ hai do chính mình thành lập.

Đến tháng 3/2025, cô tiếp tục được tổ chức Miss Grand Vietnam bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành cuộc thi và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong năm 2026. Từ một cô gái tự xoay xở kinh phí đi thi, nay cô đã trở thành một nữ lãnh đạo trẻ đầy quyền lực.

Chút "gia vị" drama trong chuyện tình cảm

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lê Hoàng Phương cũng có lúc khiến netizen xôn xao. Đầu năm 2025, cô vướng tin đồn hẹn hò với Matthis Metharam - người từng là bạn trai cũ của ca sĩ Thiều Bảo Trâm, sau khi cả hai bị bắt gặp có một số tương tác và hình ảnh chung. Tuy nhiên, phía đại diện của cô cho biết đây là chuyện riêng tư và từ chối chia sẻ thêm, nên mối quan hệ này vẫn chưa bao giờ được xác nhận chính thức.

Vừa xinh, vừa giỏi lại vừa quyết tâm. Có ai ở đây từng trượt đại học mà vẫn kiên trì thành Thạc sĩ như cô ấy không?