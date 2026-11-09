Cận cảnh nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

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Nguyễn Yến Trang, cô gái đến từ Hà Nội, đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng vào tối 7/11. Vượt qua 24 thí sinh khác, tân Hoa hậu gây ấn tượng mạnh với chiều cao 1,71m và gương mặt thanh tú.

Với số đo ba vòng 79-58-88cm và tỷ lệ hình thể cân đối, Yến Trang có lợi thế rõ rệt khi trình diễn các bộ trang phục đặc trưng như áo dài, áo tắm và váy dạ hội. Sự xuất hiện của cô trên sân khấu là một màn lột xác hoàn toàn với những bộ váy được lựa chọn kỹ lưỡng, kiểu tóc và lớp trang điểm chỉn chu, giúp cô trở nên trưởng thành và nổi bật hơn hẳn.

Vẻ đẹp 'trong trẻo' khi rời xa ánh đèn sân khấu

Trái ngược với sự lộng lẫy khi đi thi, phong cách đời thường của Nguyễn Yến Trang lại thiên về sự nhẹ nhàng và nữ tính. Cô không chọn theo đuổi vẻ đẹp sắc sảo hay quyến rũ mà ưu tiên sự thanh lịch, dịu dàng. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy một diện mạo trẻ trung, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Điểm cộng lớn nhất trong phong cách hằng ngày của tân Hoa hậu chính là lối trang điểm tự nhiên. Yến Trang thường sử dụng lớp nền mỏng và màu son nhẹ nhàng, giúp gương mặt giữ được nét trong trẻo vốn có. Kết hợp cùng mái tóc dài và nụ cười tươi, cô tạo nên một hình ảnh nữ tính, phù hợp với lứa tuổi của cô.

Gu thời trang của người đẹp Hà Nội cũng đi theo hướng tối giản và thanh lịch. Những trang phục có kiểu dáng mềm mại được cô ưa chuộng, giúp tôn lên vẻ ngoài dịu dàng mà không cần đến những món đồ quá phô trương.

Profile 'xịn xò' của cô sinh viên ngành Sư phạm

Không chỉ có nhan sắc, Nguyễn Yến Trang còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Cô hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước đó, khi còn là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, cô đã có ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Ít ai biết rằng, đằng sau vương miện là một cô gái khá hướng nội, ít nói và từng rất ngại xuất hiện trước ống kính. Việc tham gia một cuộc thi quy mô toàn quốc như Hoa hậu Việt Nam là một thử thách lớn đối với Yến Trang. Cô từng chia sẻ mong muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một người con Thủ đô mộc mạc, ít ồn ào nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và biết nắm bắt cơ hội.

Điểm thay đổi lớn nhất mà Yến Trang cảm nhận được sau cuộc thi chính là sự tự tin. Từ một cô gái rụt rè, cô đã học được cách bước ra khỏi vùng an toàn để mạnh dạn thể hiện bản thân và làm chủ sân khấu.

Những trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình đăng quang

Trong suốt quá trình thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang không chỉ tập trung vào phần thi nhan sắc mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô đã có cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua việc trồng cây tại rừng ngập mặn La Bàng.

Bên cạnh đó, tân Hoa hậu cũng dành thời gian tri ân các cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. Những hoạt động này không chỉ là một phần của cuộc thi mà còn giúp nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học hiểu sâu hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường và xã hội.

Đúng chuẩn một 'nàng thơ' vừa có học thức vừa có nhan sắc, liệu Yến Trang có giữ được hình ảnh mộc mạc này trong suốt nhiệm kỳ không nhỉ?